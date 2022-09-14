"Интересный показатель": Данилов рассказал, сколько россиян погибло во время контрнаступления ВСУ

Также секретарь СНБО заявил, что украинцам не стоит впадать в эйфорию в связи с контрнаступлением ВСУ в Харьковской области. Это очень тяжелая работа, а территорию Украины еще "чистить и чистить".

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По словам секретаря Совета национальной безопасности Алексея Данилова, соотношение потерь ВСУ и армии РФ за время контрнаступления в Харьковской области составляет примерно от 1 к 9 до 1 к 10. Показатель интересный, поскольку во время наступления атакующая сторона чаще всего теряет больше, чем обороняющаяся, о чем заявил Данилов в эфире 24 канала.

"Мы ломаем стереотипы и для наших партнеров. Они приятно удивлены качеством работы наших военных, нашего общества", — сказал секретарь СНБО.

Он также заявил, что далеко не все европейские страны способны делать то, что получилось у Украины.

Кроме того, Данилов также предостерег украинцев от эйфории в связи с контрнаступлением и освобождением населенных пунктов в Харьковской области. Данилов заявил, что Украина уже переломала ход войны. При чем сделала это в период с 24 февраля до 20 марта, когда стало ясно, насколько медленно продвигаются российские оккупационные войска.

"То, что сейчас происходит, – это на самом деле сложная и тяжелая работа", — сказал Данилов.

Он прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о том, что о переломе в войне говорить трудно. Секретарь СНБО отметил, что территория РФ еще большая. У нее много складов с оружием, которое осталось еще со времен СССР. Поэтому придется еще многое сделать перед тем, как последний российских солдат покинет территорию Украины.

"Еще чистить и чистить", – сказал секретарь СНБО.

Ранее Фокус писал, что нацгвардеец Маркив рассказал о ситуации в Святогорске. Украинские военные освободили территорию города, на которой теперь выявляют российские ДРГ и коллаборантов. Также Маркив отмечает, что люди, прятавшиеся в Святогорской лавре, обвиняют Украину в войне.

Еще напомним, что появилось видео, как Пригожин вербует заключенных в ЧВК "Вагнера". Российский бизнесмен пригрозил отбывающим тюремный срок расстрелом за дезертирство и пообещал помилование после полугода службы в ЧВК.