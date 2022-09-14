Ищут коллаборантов и ДРГ: нацгвардеец Маркив рассказал о ситуации в Святогорске

Украинские военные освободили территорию города, на которой теперь выявляют российские ДРГ и коллаборантов. Также Маркив отмечает, что люди, прятавшиеся в Святогорской лавре,с обвиняют Украину в войне.

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Боец Национальной гвардии Виталий Маркив в интервью "Радио НВ" рассказал о ходе осовбождения Святогороска от российских захватчиков.

По словам военного, на освобожденной территории Святогорска продолжаются мероприятия по выявлению российских оккупантов, ДРГ и коллаборантов. Также подразделения Нацгвардии помогают в доставке гуманитарной помощи в город.

"Среди наших главных задач также создание обороны на освобожденных территориях, там сейчас задействованы подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и ТРО", — заявил Маркив.

На вопрос, известно ли где находится мэр Святогороска, который перешел на сторону врага, Маркив сказал, что ведутся мероприятия по выявлению всех коллаборантов. Ныне это осложнено из-за того, что все они переоделись "по гражданке", а при разговоре с военными говорят, что ждали Украину и ни с кем не сотрудничали. Однако выявлять их будут спецслужбы.

Также российские войска изменили тактику. Теперь они не маркируют гражданские машины "зетками" и ездят без распознавательных знаков, что усложняет работу ВСУ. Однако украинские военные знают об этой тактике, и как ей противостоять.

Боец также отмечает, что люди, которые прятались на территории Святогорской лавры заявляли, что виновата в войне Украина. Они буквально говорили, что если бы Украина сдалась, то войны бы не было. Священники вместе с тем на контакт особо не идут с военными.

Напомним, 12 сентября батальон имени Кульчицкого зашел в Святогорск. Его бойцы во второй раз освобождают населенные пункты на Славянском направлении. Нацгвардия также подтвердила наличие войск в украинском Святогорске. Над горсоветом уже возвышается украинский флаг.