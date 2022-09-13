Освобождение Донбасса: батальон им. Кульчицкого вошел в Святогорск (видео)

Легендарный батальон Нацгвардии воюет на Донбассе с 2014 года. Его бойцы второй раз освобождают населенные пункты на Славянском направлении.

Подразделения Вооруженных сил Украины 12 сентября вошла в населенный пункт Святогорск Донецкой области. Среди тех, кто участвовал в контрнаступление на этом направлении — легендарный батальон оперативного назначения Нацгвардии им. Кульчицкого. Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

Украинский город с начала июня был под российской оккупацией, теперь же над зданием Святогорским городским советом висит украинский флаг.

Геращенко пишет, что в конце апреля 2022 батальон Кульчицкого начал оборону Святогорска. В начале июля под ударами российской артиллерии украинские защитники вынуждены были отойти. Однако благодаря стремительному контрнаступлению бойцы Нацгвардии теперь снова освободили город от российских оккупантов.

"В конце апреля батальон Кульчицкого приступил к обороне Святогорска, в начале июня – под шквалом русской артиллерии был вынужден его покинуть. И сейчас возвращается назад – в украинский Святогорск", — сообщает Геращенко.

Что известно о батальоне Кульчицкого?

Батальон носит имя генерал-майора Нацгвардии Сергея Кульчицкого, который руководил обучением бойцов в начале боевых действий на Донбассе в 2014 году. Когда бойцы Самообороны Майдана пошли в Нацгвардию именно он взял их под свою опеку и прошел с ними до Славянска, где погиб 29 мая 2014, когда вертолет Ми-8 был сбит.

В 2014 году бойцы батальона удерживали высоту Молочар и гору Карачун в Донецкой области и первыми вошли в освобожденным от пророссийских боевиков Славянск 5 июля 2014 года, где подняли над городом украинский флаг.

[ + – ] репортаж "Украинской правды" о батальоне им. Кульчицкого

Ранее сообщалось, что Нацгвардия официально подтвердила освобождение Славянска, опубликовав соответствующее видео на свое странице в Facebook. Нагвардеец Виталий Маркив на видео сообщил, что помимо Нацгвардии, вгороде находятся подразделения ВСУ и Сил территориальной обороны.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на 12 сентября 2022 Вооруженные силы Украины освободили почти 6 тысяч квадратных километров территории государства. Однако она не стала раскрывать дополнительную информацию в соответствии с режимом тишины, который объявлен в Украине.