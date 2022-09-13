Визволення Донбасу: батальйон ім. Кульчицького ввійшов до Святогірська (відео)

Легендарний батальйон Нацгвардії воює на Донеччині з 2014 року. Його бійці вдруге звільняють населені пункти на Слов'янському напрямі.

Підрозділи Збройних Сил України 12 вересня ввійшли до населеного пункту Святогірська Донецької області. Серед тих, хто брав участь у контрнаступі на цьому напрямі, — легендарний батальйон оперативного призначення Нацгвардії ім. Кульчицького. Про це повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко.

Українське місто з початку червня було під російською окупацією, тепер над будівлею Святогірської міської ради висить український прапор.

Геращенко пише, що наприкінці квітня 2022 року батальйон Кульчицького розпочав оборону Святогірська. На початку липня під ударами російської артилерії українські захисники мусили відійти. Однак завдяки стрімкому контрнаступу бійці Нацгвардії знову звільнили місто від російських окупантів.

"Наприкінці квітня батальйон Кульчицького розпочав оборону Святогірська, на початку червня — під шквалом російської артилерії був змушений його покинути. І зараз повертається назад — до українського Святогірська", — повідомляє Геращенко.

Що відомо про батальйон Кульчицького?

Батальйон має ім'я генерал-майора Нацгвардії Сергія Кульчицького, який керував навчанням бійців на початку бойових дій на Донбасі у 2014 році. Коли бійці Самооборони Майдану пішли до Нацгвардії, саме він узяв їх під свою опіку і пройшов з ними до Слов'янська, де загинув 29 травня 2014 року, коли вертоліт Мі-8 збили.

У 2014 році бійці батальйону утримували висоту Молочар та гору Карачун на Донеччині та першими увійшли у звільнений від проросійських бойовиків Слов'янськ 5 липня 2014 року, де підняли над містом український прапор.

[ + – ] Репортаж "Української правди" про батальйон ім. Кульчицького

Раніше повідомлялося, що Нацгвардія офіційно підтвердила звільнення Слов'янська, опублікувавши відповідне відео на своїй сторінці у Facebook. Нацгвардієць Віталій Марків на відео повідомив, що крім Нацгвардії, у місті знаходяться підрозділи ЗСУ та Сил територіальної оборони.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на 12 вересня 2022 року Збройні Сили України звільнили майже 6 тисяч квадратних кілометрів території держави. Проте вона не почала розкривати додаткову інформацію відповідно до режиму тиші, який оголошено в Україні.