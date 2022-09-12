Українські військові відкинули сили РФ від Святогірська і зайшли в місто (відео)

Нацгвардія офіційно підтвердила, що у місті Донецької області вже перебувають українські війська.

У місті Святогірськ Донецької області, що за 30 кілометрів від Слов'янськ, вже знаходяться українські сили оборони. Про це у понеділок, 12 вересня, повідомила пресслужба Національної гвардії України.

На кадрах, опублікованих відомством, зображений нагвардієць Віталій Марків на тлі громадської приймальні Святогірської міської ради. Силовик повідомив, що в місті, крім Нацгвардії, знаходяться підрозділи Збройних сил України та Сил територіальної оборони.

"Крок за кроком, метр за метром ми звільняємо нашу землю від окупанта. Перемога буде обов'язково нашою! Слава Україні, слава Національної гвардії України", — сказав боєць на відео.

"Святогірськ 🇺🇦 Повертаємо свої кольори на свою землю до своїх людей 🦾", — йдеться у підписі до ролика.

Зазначимо, що сьогодні вдень у мережі з'явилося ще одне відео, на якому Марків сфотографувався біля одного зі знаків Святогірська.

[ + – ] Віталій Марків у Святогірську

[ + – ] Святогірськ на карті

Тим часом, за даними заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, українським військовим під час повномасштабної війни вдалося звільнити від російських військ майже 6 тисяч квадратних кілометрів території.

Нагадаємо, Міністерство оборони РФ прозвітувало про захоплення Святогірська Донецької області на початку червня.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай опублікував у своїх соціальних мережах пост, у якому натякає на початок боїв за тимчасово окупований Лисичанськ.