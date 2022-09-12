Украинские военные отбросили силы РФ от Святогорска и зашли в город (видео)

Нацгвардия официально подтвердила, что в городе Донецкой области уже находятся украинские войска.

В городе Святогорск Донецкой области, что в 30-ти километрах от Славянск, уже находятся украинские силы обороны. Об этом вечером в понедельник, 12 сентября, сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

На кадрах, опубликованных ведомством, запечатлен нагвардеец Виталий Маркив на фоне общественной приемной Святогорского городского совета. Силовик сообщил, что в городе, помимо Нацгвардии, находятся подразделения Вооруженных сил Украины и Сил территориальной обороны.

"Шаг за шагом, метр за метром мы освобождаем нашу землю от оккупанта. Победа будет обязательно нашей! Слава Украине, слава Национальной гвардии Украины", — сказал боец на видео.

"Святогорск 🇺🇦 Возвращаем свои цвета на свою землю к своим людям 🦾", — говорится в подписи к ролику.

Отметим, что сегодня днем в сети появилось еще одно видео, на котором Маркив запечатлен возле одного из знаков Святогорске.

[ + – ] Виталий Маркив в Святогорске

[ + – ] Святогорск на карте

Тем временем, по данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинским военным в ходе полномасштабной войны удалось освободить от российских войск почти 6 тысяч квадратных километров территории.

Напомним, Министерство обороны РФ отчиталось о захвате Святогорска Донецкой области в начале июня.

Ранее председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опубликовал в своих социальных сетях пост, намекающий на начало боев за временно оккупированный Лисичанск.