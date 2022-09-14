Шукають колаборантів та ДРГ: нацгвардієць Марків розповів про ситуацію у Святогірську

Українські військові звільнили територію міста, де тепер виявляють російські ДРГ та колаборантів. Також Марків зазначає, що люди, які ховалися у Святогірській лаврі, звинувачують Україну у війні.

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Боєць Національної гвардії Віталій Марків в інтерв'ю "Радіо НВ" розповів про хід звільнення Святогірська від російських загарбників.

За словами військового, на звільненій території Святогірська продовжуються заходи щодо виявлення російських окупантів, ДРГ та колаборантів. Також підрозділи Нацгвардії допомагають у доставці гуманітарної допомоги до міста.

"Серед наших головних завдань також створення оборони на звільнених територіях, там зараз задіяні підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та ТрО", — заявив Марків.

На запитання, чи відомо де знаходиться мер Святогірська, який перейшов на бік ворога, Марків сказав, що ведуться заходи щодо виявлення всіх колаборантів. Нині це ускладнено через те, що всі вони переодяглися в цивільне, а під час розмови з військовими кажуть, що чекали на Україну і ні з ким не співпрацювали. Проте виявлятимуть їх спецслужби.

Також російські війська змінили тактику. Тепер вони не маркують цивільні машини "зедками" та їздять без розпізнавальних знаків, що ускладнює роботу ЗСУ. Проте українські військові знають про цю тактику і як їй протистояти.

Боєць також зазначає, що люди, які ховалися на території Святогірської лаври, заявляли, що винна у війні Україна. Вони буквально говорили, що якби Україна здалася, то війни не було б. Священики на контакт з військовими особливо не йдуть.

Нагадаємо, 12 вересня батальйон імені Кульчицького зайшов у Святогірськ. Його бійці вдруге звільняють населені пункти на Слов'янському напрямку. Нацгвардія також підтвердила наявність військ в українському Святогірську. Над міськрадою вже височить український прапор.