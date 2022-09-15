По заветам Сунь-цзы: как ВСУ применяли советы из 5 века до нашей эры на Харьковщине

В ходе контрнаступления украинские военные дезориентировали врага, заставили его бежать, а там, где он был сильнее, обтекали его словно вода, как и писал еще 2500 лет назад китайский теоретик.

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Украинские военные в ходе контрнаступления на Харьковском направлении уже активно анализируется аналитиками. В Forbes предлагают рассмотреть еще один аспект — применение заветов ведения войны от Сунь-цзы, датированные 5 веком до нашей эры.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине стало хрестоматийным примером совместных операций различных подразделений и сил. По мере появления подробностей операции становилось понятно, что ВСУ действовали больше по принципам Сунь-цзы "Искусство войны", чем по лекалам современной войны.

"Высшее мастерство состоит в том, чтобы сломить сопротивление врага без боя", — Сунь-цзы.

Враг был обманут из-за многочисленных сообщениях о планах Украины освободить Херсон, что понудило командование РФ укреплять это направление. Ослабление ВС РФ на других территориях позволило провести блицкриг в Харьковской области.

Украинские силы создали ряд специализированных подразделений с легкими и быстрыми колесными машинами — это позволило обходить врага и бить там, где этого не ждали. ВСУ обходили мощные укрепрайоны ВС РФ, а на более слабые позиции залетали Хамви с бойцами, которые подавляли позиции врага, а затем расширяли контроль над населенными пунктами спешившись с машин.

"ВСУ время от времени вступали в бой с российскими войсками, сея хаос и пытаясь убедить российские войска в том, что они атакуют со всех сторон", — рассказал украинский военкор Пономаренко.

Тактика была очень удачной. Оккупанты понятия не имели, где находился враг, и в каком количестве. Сообщения о том, что сил у ВСУ было в 8 раз больше, чем у РФ, как раз и говорит о полной дезориентации командования ВС РФ.

Сунь-цзы писал, что армия должна быть как вода, формирующейся в зависимости от ситуации, утекающей от силы врага и использующей преимущество там, где он слаб — именно это украинские силы и сделали.

"Когда вы окружаете армию, оставьте выход свободным. Не дави на отчаянного врага слишком сильно"

Украинские военные применили и этот принцип. Гарнизон ВС РФ в Изюме состоял из около 10 000 военных. Такие силы могли бы оказывать ожесточенный и длительный отпор как бойцы ВСУ в Мариуполе, однако столкнувшись с угрозой, вражеские силы "растаяли".

[ + – ] Гарнизон ВС РФ в Изюме состоял из около 10 000 военных.

У российских войск не оказалось силы духа для сражения, поэтому они покинули территорию. Если моральное состояние ВС РФ продолжит снижаться, а украинские силы продолжат демонстрировать тот же уровень мастерства и профессионализма, то за этим может последовать серия действий, в ходе которых будет быстро отбито больше территории с малым количеством боевых действий, считает автор.

Завершают статью снова цитатой Сунь-цзы: "Величайшая победа та, которая не требует битвы".

Напомним, в СНБО заявили, что на одного погибшего бойца ВСУ приходилось 9-10 мертвых оккупантов при контрнаступлении на Харьковщине.

По данным Генштаба из-под оккупации удалось освободить 150 000 людей в Харьковской области.