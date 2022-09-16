Злочини будуть розкриті: в Ізюм відправлять місію ООН

В Ізюмі виявлено понад чотириста тіл, включаючи мирних жителів, із різними типами каліцтв.

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Після звільнення українськими військовими міста Ізюм там виявили велику кількість масових поховань. У зв'язку з цим група Управління ООН зі спостереження за дотриманням прав людини вирішила вирушити в Ізюм для проведення компетентного розслідування. Про це повідомляє видання CNN.

Повідомляється, що після відходу російських військових у звільненому Ізюмі знайшли понад 440 тіл. Серед них не лише українські військові, а й мирні мешканці. Причому тіла було поховано окремо. Деякі загиблі були розстріляні, інші, ймовірно, загинули від артилерійських і авіаційних обстрілів.

Варто зазначити, що раніше в Міністерстві оборони України повідомляли, що у звільненому Ізюмі російські війська вбили в кілька разів більше мирного населення, ніж під Києвом у Бучі.

Нагадаємо, що журналісти показали масові поховання в Ізюмі після відходу ЗС РФ. За підрахунками репортерів, могил було кілька сотень. Вони були виявлені в лісі дерев'яними хрестами. Більшість із них пронумеровано — понад 400. Також виявили щонайменше одну братську могилу з написом, що в ній перебуває 17 українських військових.

Раніше Фокус також повідомляв про те, як журналісти WP опублікували листи солдатів ЗС РФ із Ізюма. Українськими військовими було знайдено 10 листів російських солдатів. Вони просили командування звільнити їх із ЗС РФ через погане здоров'я чи моральне виснаження.