Поліцейський-колаборант із Ізюма намагався втекти під час затримання і наступив на міну (відео)

Під час окупації зрадник співпрацював із так званою "народною міліцією". Він допомагав "патрулювати" місто та здавав загарбникам патріотично налаштованих мешканців. Після підриву міни колаборант залишився без стопи.

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Правоохоронні органи на Харківщині затримали експоліцейського, який під час окупації Ізюма сприяв загарбникам. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

За даними слідства, під час російської окупації міста чоловік співпрацював із так званою "народною міліцією". Зрадник "патрулював" населений пункт та здавав загарбникам патріотично налаштованих місцевих жителів, яких потім російські військові затримували та катували.

Як уточнюють в Офісі прокурора, в окупованому місті зрадник отримав посаду "дільничного інспектора поліції" у так званому Ізюмському районному управлінні поліції. Чоловік пропонував своїм колишнім колегам перейти на російську сторону та співпрацювати з новою "владою".

Після звільнення Ізюма співробітники Державного бюро розслідувань встановили місцезнаходження колаборанта.

Під час затримання чоловік спробував втекти, проте наступив на протипіхотну міну, встановлену російськими військовими. Внаслідок детонації чоловік втратив стопу.

Зрадник не приховує, що співпрацював із російськими окупантами.

[ + – ] Підозрюваний не приховує, що співпрацював із окупантами.

Затриманому оголошено підозру у державній зраді. Відповідно до статті 111, частина 2 Кримінального кодексу України зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

[ + – ] Колишньому поліцейському оголосили про підозру у держзраді.

Раніше Фокус показував, як виглядає Ізюм після визволення від російських окупантів. Під час боїв за Ізюм у місті постраждала величезна кількість будівель. Наразі вулиці населеного пункту розбиті, місцями ще є знищена російська техніка.

Також ми писали про те, що до Ізюму відправлять місію ООН для проведення компетентного розслідування. У звільненому місті виявлено велику кількість масових поховань.