СБУ разоблачила в харьковском управлении "крота" россиян (видео)

На основе добытых предателем данных оккупанты планировали диверсии и обстрелы стратегических объектов Харькова.

Служба безопасности Украины задержала работавшего на россиян сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие выяснило, что бывшего чиновника Харьковского городского совета завербовал кадровый сотрудник ФСБ, который сам вышел на него. Россиянин пообещал предателю, что в случае оккупации региона он и его семья будут в безопасности. Вскоре после широкомасштабного российского вторжения чиновник по заданию куратора устроился в СБУ.

Задержанный передавал оккупантам украинские разведданные о ВС РФ, а также информацию о планах и деятельности ВСУ, правоохранительных органов и спецслужб.

Благодаря этому россияне могли защитить свои подразделения от артиллерийских ударов ВСУ, а также наносить массированные артиллерийские и прицельные ракетные удары по стратегическим объектам Харькова. Помимо этого на основе полученной информации оккупанты планировали диверсии в украинском тылу.

"Правоохранители задержали предателя "на горячем" – после того, как он попросил представителя спецслужб России нанести удар по объекту, где находится личный состав СБУ", — подчеркнули в пресс-службе.

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Российскому агенту объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и отправили под арест.

Напомним, в июне глава Херсонского облсовета Александр Самойленко рассказал, кто может быть виноват в том, что войскам РФ удалось быстро захватить Херсон. По его словам, начальник Антитеррористического центра местного управления СБУ Игорь Садохин передал оккупантам карту минных полей и наводил российскую авиацию.