Сотрудник СБУ работал на РФ, что позволило быстро захватить Херсон, — глава ОГА Самойленко

По словам главы Херсонского облсовета, начальник управления СБУ в городе передал врагу карту минных полей и наводил российскую авиацию.

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко рассказал, кто может быть виноватым в том, что войскам РФ удалось быстро захватить Херсон. Об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

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Самойленко неоднократно подчеркивает, что он не представитель спецслужб, поэтому он не может давать полную оценку, однако по его мнению российские войска знали расположение минных полей. Поэтому они двигались дорогами, а мины по-прежнему находятся в земле.

Он добавил, что в марте задержали помощника начальника Херсонского управления СБУ — начальника Антитеррористического центра Игоря Садохина. Он работал на оккупантов.

"Считается, что именно он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию. Он был задержан еще в марте. И после проведенной проверки, так понимаю, Президент Украины уволил с должности руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания.", — рассказал Самойленко.

Также есть версия, что мост через Днепр рядом с Херсоном не был взорван из-за того, что сотрудник спецслужб, который должен был это сделать, был убит. А сам мост было сложно взорвать из-за его конструкции.

Напомним, ВСУ призвали жителей Херсонщины уезжать из области, чтобы армия могла проще работать.

Ранее стало известно, что ВСУ ведут наступление в Херсонской области с нескольких направлений. Украинские военные уже подобрались к 10 км от Херсона и ведут бои за окружающие населенные пункты.