ВСУ идут в наступление в Херсонской области на нескольких направлениях, — горсовет Херсона

В ведомстве рассказали, что атаки украинских военных ведутся в сторону поселков Киселевка, Солдатское и Александровка, которые находятся в 30-40 км от Херсона.

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Вооруженные силы пошли в контрнаступление сразу на трех направлениях в оккупированной Херсонской области. Об этом сообщает Херсонский городской совет в Facebook.

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В ведомстве уточнили, что атаки украинских военных ведутся в сторону Киселевки, Солдатского и южнее — Александровки. Все они ведут к оккупированному Херсону. Отметим, что Киселевка находится от Херсона в 28 км, Солдатское — в 41 км, а Александровка — в 44,7 км.

Также в горсовете рассказали, что под полным контролем Украины находится поселок Таврийское.

Народный депутат от "Слуги народа" и заместитель комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мисягин написал о том, что поселки Александровка и Солдатское уже возможно также освобождены украинскими военными, однако пока что этой информации нет подтверждения.

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Напомним, 11 июня Фокус писал, что бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин рассказал, что ВСУ создали ударную группировку для наступления в Херсонской области. Он опасается, что россияне не смогут удержать областной центр и добавил, что на Херсонском направлении оборону держат "мобилизированные" мужчины из ОРДЛО, у которых мало оружия.

8 июня британские разведчики сообщали, что пока РФ сконцентрировалась на захвате Донбасса, ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области. Украинские бойцы также подготовили плацдарм для наступления на восточном берегу реки Ингулец.

Тем временем россияне начали активную оборону своих позиций на этом направлении. 7 июня эксперт Александр Коваленко рассказал, что ВС РФ везут к Чернобаевке колонну военной техники. Оборонные позиции они загораживают плитами. Утром 11 июня Генштаб сообщил, что на Южнобужском направлении оккупанты сосредоточились на обороне своих позиций и пытаются оборудовать второй и третий рубеж обороны.