ЗСУ йдуть у наступ у Херсонській області на кількох напрямках, — міськрада Херсона

У відомстві розповіли, що атаки українських військових ведуться у бік селищ Киселівка, Солдатське та Олександрівка, які знаходяться за 30-40 км від Херсона.

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Збройні сили пішли у контрнаступ одразу на трьох напрямках в окупованій Херсонській області. Про це повідомляє Херсонська міська рада у Facebook.

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У відомстві уточнили, що атаки українських військових ведуться у бік Киселівки, Солдатського і на південь — до Олександрівки. Усі вони ведуть до окупованого Херсона. Зазначимо, що Киселівка знаходиться від Херсона за 28 км, Солдатське — за 41 км, а Олександрівка — за 44,7 км.

Також у міськраді розповіли, що під повним контролем України знаходиться селище Таврійське.

Народний депутат від "Слуги народу" та заступник комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін написав про те, що селища Олександрівка та Солдатське вже можливо також звільнені українськими військовими, проте поки що цієї інформації немає підтвердження.

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Нагадаємо, 11 червня Фокус писав, що колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін розповів, що ЗСУ створили ударне угруповання для наступу на Херсонщині. Він побоюється, що росіяни не зможуть утримати обласний центр і додав, що на Херсонському напрямку оборону тримають "мобілізовані" чоловіки з ОРДЛО, які мають мало зброї.

8 червня британські розвідники повідомляли, що поки РФ сконцентрувалася на захопленні Донбасу, ЗСУ провели успішні контратаки у Херсонській області. Українські бійці також підготували плацдарм для наступу на східному березі річки Інгулець.

Тим часом росіяни розпочали активну оборону своїх позицій на цьому напрямку. 7 червня експерт Олександр Коваленко розповів, що ЗС РФ везуть до Чорнобаївки колону військової техніки. Оборонні позиції вони загороджують плитами. Вранці 11 червня Генштаб повідомив, що на Південнобузькому напрямку окупанти зосередилися на обороні своїх позицій і намагаються обладнати другий та третій рубіж оборони.