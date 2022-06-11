70% донецької піхоти вибито, а ЗСУ створили угруповання для повернення Херсона — Гіркін (відео)

Колишній "міністр оборони ДНР" поділився побоюваннями, що росіяни не зможуть утримати місто під своїм контролем і додав, що оборону на Херсонському напрямку тримають "мобілізовані" в ОРДО, які мають мало озброєння.

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Українські військові вибили "донецьку піхоту" на 70%, а щоби заповнити втрати в живій силі росіяни знову почали проводити в ОРДЛО "мобілізацію" чоловіків. Про це розповів колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков).

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За словами бойовика, ЗСУ сконцентрували дії російської армії на території Донбасу. Він заявив, що українська армія вже створила ударне угруповання для наступу на Херсон і боїться, що росіяни не утримають місто під своїм контролем.

"А чи утримають наші, чи не утримають — тут уже велике питання", — сказав бойовик.

Стрєлков додав, що на Херсонському напрямку оборону тримають "мобілізовані донецькі ополченці", у яких озброєння "з гулькин ніс". Така сама ситуація в Харківській області. Ігор Гіркін заявив, що ЗСУ атакують на цьому напрямку найбільшими силами і відсувають ворожі війська.

"Нашим довелося з резервів вводити кадрові батальйонно-тактичні групи російські, щоб хоча б частково встановити положення, щоб противник не дійшов до кордонів на всій протяжності Харківської області", — повідомив він.

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Нагадаємо, 11 червня радник голови ОП Олексій Арестович розповів, що ЗСУ ліквідували двох генералів у Херсонській області: один із армії РФ, а інший із ФСБ, він відповідав за організацію "референдуму" в регіоні.

8 червня британська розвідка повідомляла, що ЗСУ пішли у наступ на інших напрямках, поки РФ сконцентрувалася на захопленні Донбасу. Британські фахівці зазначили, що українським військовим вдається просуватися на Херсонщині, також вони відновили плацдарм для наступу на східному березі річки Інгулець.

Тим часом російські війська активно готуються до оборони захопленого Херсона. За даними групи "Інформаційний опір", росіяни везуть до Чорнобаївки колону військової техніки. Оборонні позиції вони загороджують залізобетонними плитами.