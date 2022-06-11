70% донецкой пехоты выбито, а ВСУ создали группировку для возвращения Херсона, — Гиркин (видео)

Бывший "министр обороны ДНР" поделился опасениями, что россияне не смогут удержать город под своим контролем и добавил, что оборону на Херсонском направлении держат "мобилизированные" в ОРДО, у которых мало вооружения.

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Украинские военные выбили "донецкую пехоту" на 70%, а чтобы восполнить потери в живой силе россияне снова начали проводить в ОРДЛО "мобилизацию" мужчин. Об этом рассказал бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

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По словам боевика, ВСУ сконцентрировали действия российской армии на территории Донбасса. Он заявил, что украинская армия уже создала ударную группировку для наступления на Херсон и боится, что россияне не удержат город под своим контролем.

"А удержат ли наши или не удержат — тут уже большой вопрос", — сказал боевик.

Стрелков добавил, что на Херсонском направлении оборону держат "мобилизированные донецкие ополченцы", у которых вооружения "с гулькин нос". Точно такая же ситуация в Харьковской области. Игорь Гиркин заявил, что ВСУ атакуют на этом направлении самыми крупными силами и отодвигают вражеские войска.

"Нашим пришлось из резервов вводить кадровые батальонно-тактические группы российские, чтобы хотя бы частично установить положение, чтобы противник не дошел к границам на всем протяжении Харьковской области", — сообщил он.

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Напомним, 11 июня советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что ВСУ ликвидировали двух генералов в Херсонской области: один из армии РФ, а другой из ФСБ, он отвечал за организацию "референдума" в регионе.

8 июня британская разведка сообщала, что ВСУ пошли в наступление на других направлениях, пока РФ сконцентрировалась на захвате Донбасса. Британские специалисты отметили, что украинским военным удается продвигаться в Херсонской области, также они возобновили плацдарм для наступления на восточном берегу реки Ингулец.

Тем временем российские войска активно готовятся к обороне захваченного Херсона. По данным группы "Информационное сопротивление", россияне везут к Чернобаевке колонну военной техники. Оборонные позиции они загораживают железобетонными плитами.