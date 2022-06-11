70% донецкой пехоты выбито, а ВСУ создали группировку для возвращения Херсона, — Гиркин (видео)
Бывший "министр обороны ДНР" поделился опасениями, что россияне не смогут удержать город под своим контролем и добавил, что оборону на Херсонском направлении держат "мобилизированные" в ОРДО, у которых мало вооружения.
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Украинские военные выбили "донецкую пехоту" на 70%, а чтобы восполнить потери в живой силе россияне снова начали проводить в ОРДЛО "мобилизацию" мужчин. Об этом рассказал бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).
По словам боевика, ВСУ сконцентрировали действия российской армии на территории Донбасса. Он заявил, что украинская армия уже создала ударную группировку для наступления на Херсон и боится, что россияне не удержат город под своим контролем.
"А удержат ли наши или не удержат — тут уже большой вопрос", — сказал боевик.
Стрелков добавил, что на Херсонском направлении оборону держат "мобилизированные донецкие ополченцы", у которых вооружения "с гулькин нос". Точно такая же ситуация в Харьковской области. Игорь Гиркин заявил, что ВСУ атакуют на этом направлении самыми крупными силами и отодвигают вражеские войска.
"Нашим пришлось из резервов вводить кадровые батальонно-тактические группы российские, чтобы хотя бы частично установить положение, чтобы противник не дошел к границам на всем протяжении Харьковской области", — сообщил он.
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Напомним, 11 июня советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что ВСУ ликвидировали двух генералов в Херсонской области: один из армии РФ, а другой из ФСБ, он отвечал за организацию "референдума" в регионе.
8 июня британская разведка сообщала, что ВСУ пошли в наступление на других направлениях, пока РФ сконцентрировалась на захвате Донбасса. Британские специалисты отметили, что украинским военным удается продвигаться в Херсонской области, также они возобновили плацдарм для наступления на восточном берегу реки Ингулец.
Тем временем российские войска активно готовятся к обороне захваченного Херсона. По данным группы "Информационное сопротивление", россияне везут к Чернобаевке колонну военной техники. Оборонные позиции они загораживают железобетонными плитами.