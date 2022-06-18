Украинцев призвали уезжать из Херсонской области для облегчения работы ВСУ: что известно

Покинуть регион можно только через Крым, где ВС РФ проводят фильтрацию. Глава облсовета пообещал, что обычных граждан не будут клеймить предателями.

Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко призвал украинцев уезжать из области, чтобы облегчить работу Вооруженным силам Украины. Он объяснил ситуацию в интервью агентству "Укринформ".

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По словам Александра Самойленко, для освобождения Херсонской области ВСУ необходим плацдарм. Он напомнил, какую бойню российские войска устроили перед выходом из Ирпеня и Бучи под Киевом, а также разрушили 400-тысячный Мариуполь во время захвата.

"Для Херсона такой вариант освобождения неприемлем, и это понимают Президент, главнокомандующий ВСУ и министр обороны – если снести город, то зачем его освобождать? Конечно, есть те, кто не может уехать в силу разных причин. Но всех, кто имеет такую ​​возможность, мы призываем покинуть оккупированную территорию", — заявил глава облсовета. — "Для меня главное – сохранили максимальное количество херсонцев. И второе – облегчить работу ВСУ".

По его словам, оккупанты перекрыли все выезды из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию, поэтому сейчас выбраться из региона можно только через оккупированный Крым. Выехать получится не у всех, ведь оккупанты устроили фильтрацию: раздевают мужчин и женщин, выискивая татуировки с украинской или национальной символикой, проверяют мобильные предметы на предмет той же символики или патриотических призывов. Задерживают также государственных служащих или представителей местного самоуправления. Войскам разрешили стрелять на поражение в случае любого сопротивления.

Многие украинцы не желают выезжать из Херсонской области через Крым, чтобы их не обвинили в предательстве родины. Александр Самойленко подчеркнул, что обычным гражданам нечего бояться, ведь главное выжить:

"Я считаю: если человек спасает свою жизнь и свою семью, пусть едет. По моему убеждению, с моральной точки зрения мы не имеем право их осуждать. Как я не осуждаю ни одного человека, который остается и ждет освобождения".

Глава ОГА добавил, что по данным правозащитников россияне удерживают в плену около 600 жителей Херсонской области, в том числе бывших участников антитеррористической операции на Донбассе, представителей госструктур и местных органов власти — оккупанты захватили глав нескольких поселковых советов. Кроме того, они активно вербуют бывших полицейских, склоняя их к сотрудничеству. За время войны Украине удалось освободить более 200 человек.

Ранее стало известно, что ВСУ ведут наступление в Херсонской области с нескольких направлений. Украинские военные уже подобрались очень близко к Херсону и ведут бои за окружающие населенные пункты.

16 июня ВСУ нанесли удар по базе войск РФ в Новой Каховке, которую устроили на территории местно мебельной фабрики. Вероятно, украинские военные применили ракетный комплекс "Точка-У".

Тем временем оккупационные власти хотят выдавать российское гражданство всем, кто родился в Херсонской области после 24 февраля. Как заявил замглавы так называемой областной администрации, детей-сирот уже оформили гражданами РФ.