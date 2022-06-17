Стало известно, чем ВСУ нанесли удар по базе войск РФ в Новой Каховке (фото)

Удар по военной базе на территории Новокаховской мебельной фабрики мог быть нанесен из ракетного комплекса "Точка-У".

Украинские военные уничтожили российскую базу во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине ударом ракеты Точка-У. Об этом сообщает "Милитарный".

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16 июня в социальных сетях начали появляться сообщения о мощных взрывах на территории Новой Каховки. Как стало известно позднее, был подорвана база российских войск. По фотографиям удалось установить, что оккупанты обустроили свою базу на территории Новокаховской мебельной фабрики.

[ + – ] Место российской базы

На опубликованных фотография с места происшествия можно заметить военные грузовики и уничтоженные МТ-ЛБ войск РФ. На одном из снимков видно элемент, который вероятно, принадлежит ракетному комплексу "Точка-У".

[ + – ] Вероятно, осколки Точки-У

Как пишут авторы, украинские военные могли нанести удар по российской базе даже с окраин Николаева. Дальность стрельбы у "Точки-У" позволяет это сделать. В радиус попадает значительная часть Херсонской области.

При этом это уже не первый удар по российским объектам в Новой Каховке. ВСУ 14 июня нанесла удар по еще одной базе. Такие действия вызывают одобрение среди жителей захваченного города. На улицах населенного пункта начали появляться одобрительные надписи прямо на дорогах.

Напомним, в мае Генштаб сообщал, что Новая Каховка уходит под воду из-за действий ВС РФ на Каховской ГЭС.

Ранее под Херсоном ВСУ за сутки уничтожили 70 военных и 60 единиц вражеской техники.