Под Херсоном ВСУ за сутки уничтожили 70 российских военных и 60 единиц техники, — ОП "ЮГ"

Среди прочего, из ПЗРК был сбит российский вертолет. Также уничтожены 3 гаубицы калибра 152 мм, одна установка "Град", 2 склада боеприпасов.

В течение суток в южной операционной зоне ВСУ ликвидировали 70 человек живой силы российских войск и 60 единиц техники. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

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В ответ на попытки воздушных атак были нанесены три удара по скоплению живой силы и военной техники в Херсонской области, а также по складам горючего. В частности, утром из ПЗРК был сбит российский вертолет. Днем Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить маневры ВСУ.

В общей сложности россияне потеряли:

1 вертолет

1 самоходную артиллерийскую установку "Пион"

1 РСЗО "Град"

3 гаубицы калибра 152 мм

19 единиц бронетехники

33 автомобиля

4 единицы инженерной техники

2 склада боеприпасов

Черное море

Корабельную группировку флота противника в очередной раз передислоцировали. В северно-западной части Черного моря остаются: 2 ракетных корабля, 1 подлодка с 20 крылатыми ракетами на борту, 1 крупный десантный корабль. Последнее свидетельствует о том, что россияне по-прежнему держат в планах высадку десанта на украинском побережье.

Напомним, что, по мнению военного аналитика, ВС РФ попытаются оккупировать Николаев и Одессу, если им удастся захватить Донбасс.

Ранее Фокус сообщал, что на юге Украины ВСУ ликвидировали 28 человек живой силы противника и гаубицу "Мста-Б". Также наши военные дважды ударили с воздуха в Николаевской и Херсонской областях.