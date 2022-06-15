Під Херсоном ЗСУ за добу знищили 70 російських військових та 60 одиниць техніки, — ОП "Південь"

Крім того, з ПЗРК збито російський гелікоптер. Також знищені 3 гаубиці калібру 152 мм, одна установка "Град", 2 склади боєприпасів.

Протягом доби у південній операційній зоні ЗСУ ліквідували 70 людей живої сили російських військ та 60 одиниць техніки. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" на своїй сторінці у Facebook.

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У відповідь на спроби повітряних атак завдано трьох ударів по накопиченню живої сили та військової техніки в Херсонській області, а також по складах пального. Зокрема, вранці з ПЗРК збито російський гелікоптер. Вдень Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити маневри ЗСУ.

Загалом росіяни втратили:

1 вертоліт

1 самохідну артилерійську установку "Півонія"

1 РСЗВ "Град"

3 гаубиці калібру 152 мм

19 одиниць бронетехніки

33 автомобілі

4 одиниці інженерної техніки

2 склади боєприпасів

Чорне море

Корабельне угруповання флоту супротивника вкотре передислокували. У північно-західній частині Чорного моря залишаються: 2 ракетні кораблі, 1 підводний човен з 20 крилатими ракетами на борту, 1 великий десантний корабель. Останнє свідчить про те, що росіяни, як і раніше, тримають у планах висадку десанту на українському узбережжі.

Нагадаємо, що, на думку військового аналітика, ЗС РФ спробують окупувати Миколаїв та Одесу, якщо їм вдасться захопити Донбас.

Раніше Фокус повідомляв, що на півдні України ЗСУ ліквідували 28 людей живої сили противника та гаубиця "Мста-Б". Також наші військові двічі вдарили з повітря у Миколаївській та Херсонській областях.