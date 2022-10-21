Не чекали деокупації: десятьох поліцейських із Вовчанська підозрюють у держзраді (фото)

За даними Офісу генпрокурора, навіть після звільнення Харківської області зрадники зберігали у себе російську поліцейську форму та зброю, яку незаконно відібрали у місцевих мешканців.

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Офіс генерального прокурора України повідомив, що десяти колишнім поліцейським Чугуївського райуправління поліції оголосили про підозру в державній зраді.

Слідство встановило, що під час окупації Волчанська Чугуївського району Харківської області вони добровільно почали співпрацювати з окупаційною адміністрацією, погодившись перейти на роботу до підконтрольного їй "відділу поліції".

В Офісі генпрокурора наголосили, що у підозрюваних пройшли обшуки. Під час них у колишніх колег виявили формений одяг російської поліції, символіку окупаційних військ, георгіївські стрічки, пропагандистські газети, зброю, зокрема незаконно вилучену у місцевого населення.

Варто зазначити, що деякі колаборанти ще в серпні спокійно позували перед російськими пропагандистами, мабуть, впевнені, що Вовчанськ назавжди захоплено армією РФ.

Раніше повідомлялося про затримання у Харківській області екс-поліцейського, який під час окупації Ізюма перейшов на службу до росіян. Під час затримання зрадник намагався втекти, проте настав на протипіхотну міну, встановлену російськими військовими. Внаслідок детонації чоловік втратив стопу.

У серпні повідомлялося про те, що СБУ виявила у харківському управлінні "крота", який передавав окупантам українські розвіддані про ЗС РФ, інформацію про плани та діяльність українських силовиків та координати стратегічних об'єктів. Завдяки цьому росіяни могли захистити свої підрозділи від обстрілів ЗСУ, а також завдавати масованих артилерійських та прицільних ракетних ударів по українцях.