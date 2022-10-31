Делал все, чтобы вертолеты не достались ВСУ: в деле президента "Мотор Сичи" новые детали

Сотрудники прокуратуры установили, что в феврале Вячеслав Богуслаев распорядился спрятать документацию на авиационную технику и снять лопасти с вертолетов.

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К президенту корпорации "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву есть претензии не только из-за продажи россиянам авиационных двигателей, рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

По данным следствия, после начала февральского вторжения россиян Богуслаев пытался помешать передаче ВСУ вертолетов, находящихся на предприятии.

"Президент "Мотор Сич" в начале полномасштабной войны, после соответствующего обращения украинских военных, приказывал сотрудникам предприятия скрыть документы от вертолетов, чтобы украинские силы обороны не могли воспользоваться техникой. Мол, украинские пилоты не сядут за штурвал вертолета без специальных формуляров, — сказал Костин. — Но и это еще не все! После того, как украинские военные обратились за вертолетами, президент "Мотор Сичи" отдал приказ разукомплектовать технику. Просто снять с вертолетов лопасти!".

Андрей Костин подчеркнул, что это происходило в те дни, когда российская армия господствовала в воздухе, а вертолеты врага штурмовали Гостомель и другие города Украины. Тогда Вооруженные силы очень нуждались в авиационной технике.

Напомним, 22 октября стало известно о задержании Вячеслава Богуслаева. На следующий день в СБУ заявили, что президента "Мотор Сич" подозревают в поставках России авиационных двигателей для ударных вертолетов даже после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Помимо Богуслаева задержали начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Обоих топ-менеджеров подозревают в пособничестве оккупантам и коллаборационизме.

Вскоре журналисты проекта "Схемы" выяснили, что Богуслаев уже 22 года является гражданином России.

Ранее сообщалось, что на Одесской таможне нашли вертолет, находившийся в контейнере 15 лет, теперь его передадут ВСУ.