Дорогие авто и антиквариат: СБУ помешала главе "Мотор Січ" вывезти имущество (фото)

Активы Вячеслава Богуслаева пытались тайно вывезти из страны. У президента корпорации нашли скифское золото, предметы античных времен и Киевской Руси. Некоторые золотые украшения датируются 450-550 годами н.э.

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Служба безопасности Украины предотвратила вывоз из Украины элитных автомобилей, оружия и антиквариата, принадлежащих президенту корпорации "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители выявили активы президента АО "Мотор Січ" на сотни миллионов гривен. Все имущество пытались тайно вывезти из страны, чтобы избежать ареста в рамках уголовного производства.

СБУ изъяло раритетные автомобили и огнестрельное оружие, скифское золото, предметы античных времен и Киевской Руси.

Следствие установило нескольких глав структурных подразделений завода участников сделки.

"Они пытались скрыть имущество на территории подконтрольных коммерческих структур. В дальнейшем директора планировали нелегально вывезти его за границу", — отметили в СБУ.

Контрразведчики и следователи СБУ нашли все тайники и их организаторов. При обыске они выявили и изъяли 7 элитных авто и 4 раритетных, 1 катер, 3 охотничьих ружья и винтовку, а также большое количество предметов древности народов Европы. Все имущество направили на экспертизу.

СБУ также выявила представителей ближайшего окружения Богуслаева, которые заставляли работников завода собирать подписи под "коллективным обращением" по смягчению ему меры пресечения.

Правоохранители говорят о психологическом давлении на людей — им угрожали увольнением и "последствиями".

Имущество Вячеслава Богуслаева: глава "Мотор Січі" хранил уникальные памятки старины

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что культурные ценности, старинные украшения и коллекционные автомобили изъяты в рамках расследования уголовного дела о коллаборационистской деятельности Богуслаева.

"Мы находим все больше имущества у этих подозреваемых лиц (Богуслаева и его сообщника), прежде всего Богуслаева. Сейчас арестованы имущество и активы подозреваемых на сумму почти 1 млрд гривен", — сообщил он.

Часть старинных золотых украшений, которые были в распоряжении Богуслаева, датируются 450-550 годами н.э, это уникальные памятки старины, добавил Костин.

Кроме этого, у Богуслаева изъяли более 400 монет, часть из которых датируется 3 веком до н. э. и более 50 золотых пластин. По данным генпрокурора, глава "Мотор Січі" давал указание приближенному лицу скрыть эти ценности от ареста и вывезти из Украины.

"В настоящее время устанавливают стоимость изъятого, будут продолжаться экспертизы", — заключил генпрокурор.

Напомним, что СБУ подозревает Вячеслава Богуслаева в сотрудничестве с российскими оккупантами. По версии следствия, начала полномасштабного вторжения в Украину он передал россиянам вертолетные двигатели для ударных вертолетов.

Прокуроры установили, что глава "Мотор Січ" сделал все, чтобы Вооруженные силы Украины не получили вертолеты предприятия. Богуслаев, как утверждают правоохранители, распорядился спрятать документацию на авиатехнику и снять лопасти с вертолетов.