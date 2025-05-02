СБУ затримала в Монако сина ексдиректора "Мотор Січі": у чому його підозрюють (фото)

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримали сина експрезидента АТ "Мотор Січ" за розкрадання активів підприємства. Йому загрожує до 12 років.

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Про це пресслужба СБУ повідомила 2 травня.

Як встановило розслідування, сім’я Богуслаєвих провернула багатомільйонну аферу з акціями держпідприємства. Через штучне заниження вартості вони заволоділи 65% акцій АТ, які згодом продали за $650 млн (після початку війни з Росією, розуміючи, що підприємство втрачає ринки збуту).

Син колишнього директора "Мотор Січі" — Олександр Богуслаєв — вивів активи в офшори, продав їх і скупив елітну нерухомість у ЄС. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала сина ексдиректора "Мотор Січі" Фото: СБУ

У ході міжнародного розслідування проведено обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі. Зокрема, на території Монако виявлено численне коштовне майно, оформлене на підконтрольних колишньому власнику осіб.

Фото: Офіс генерального прокурора

Слідчі повідомили Богуслаєву-молодшому про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).

СБУ затримала сина ексдиректора "Мотор Січі" Фото: СБУ

Тим часом Богуслаєву-старшому, який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з РФ, СБУ у 2025 році вручила нові підозри:

▪ ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);

▪ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).

Нагадаємо, робітники заводу "Мотор Січ" постраждали під час атаки ЗС РФ на Запоріжжя 8 січня. По місту окупанти вдарили двома авіабомбами. Тоді загинули 13 людей, а 122 особи дістали поранення.

Також Фокус писав про те, що Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Мін'юсту, конфіскувавши активи звинуваченого в державній зраді В'ячеслава Богуслаєва та ексдиректора московського представництва Петра Кононенка. Це сталося навесні 2024 року.