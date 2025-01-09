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Робітники заводу "Мотор Січ" постраждали під час авіаудару ЗС РФ по Запоріжжю

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Фото: ДСНС | Обстріл Запоріжжя 8 січня

Це випливає із заяви місії ООН в Україні. У звіті зазначено, що дві авіабомби вразили промисловий об'єкт у Запоріжжі.

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Робітники заводу "Мотор Січ" постраждали під час атаки росіян на Запоріжжя 8 січня. По місту вдарили двома авіабомбами. Загинули 13 людей, 122 — дістали поранення. Про постраждалих робітників ідеться у звіті місії ООН.

Армія РФ атакувала Запоріжжя

"Атака сталася вдень, коли багато робітників на об'єкті залишали завод після закінчення зміни. Багато хто з жертв, як робітники на об'єкті, так і перехожі, були вбиті або поранені на вулиці або в громадському транспорті за межами об'єкта", — ідеться в повідомленні.

У звіті також сказано, що дві авіабомби вразили промисловий об'єкт у Запоріжжі. Кількість убитих і поранених стала найбільшою, зафіксованою Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) від моменту атаки на житловий будинок у Дніпрі 14 січня 2023 року, і найсмертоноснішою від моменту атаки на супермаркет у Костянтинівці Донецької області 9 серпня 2024 року.

Спостерігачі моніторингової місії відвідали місце атаки 8 січня, задокументували збитки та опитали жертв і свідків. Команда бачила пошкодження промислового об'єкта, а також будівель, транспортних засобів і дороги за межами об'єкта.

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Армія РФ атакувала Запоріжжя
Фото: ДСНС

"Авіаційні планувальні бомби стали однією з найбільших загроз для цивільного населення в містах уздовж лінії фронту. Вони також є однією з головних причин, через яку кількість убитих і поранених у 2024 році збільшилася на 30 відсотків порівняно з 2023 роком", — сказала Даніель Белл, голова ММПЛУ.

Згідно з перевіреними даними ММПЛУ, опублікованими 9 січня у щомісячному звіті про захист цивільного населення, у 2024 році в Україні загинуло щонайменше 2064 мирних мешканці та 9089 дістали поранення, що більше за 1971 вбитих і 6626 поранених у 2023 році. Зростання багато в чому зумовлене ширшим застосуванням російськими збройними силами авіабомб, що планують.

"Зростання кількості жертв серед цивільного населення внаслідок авіабомб у 2024 році є результатом модифікацій, які дають змогу авіабомбам планувати, а не падати, що розширює їхній радіус дії та дає змогу охопити міста, розташовані далі від лінії фронту, як-от Харків, Суми та Запоріжжя", — ідеться у звіті.

В ООН нагадали, що, згідно з міжнародним гуманітарним правом, сторона, яка нападає, має вжити всіх можливих запобіжних заходів, щоб звести до мінімуму шкоду цивільному населенню. ММПЛУ заявила, що атака ЗС РФ 8 січня викликала "серйозну стурбованість відповідно до міжнародного гуманітарного права".

"Було цілком передбачувано, що застосування такої зброї в місті вдень призведе до значних жертв серед цивільного населення. Важко зрозуміти, як ця атака могла відповідати зобов'язанню мінімізувати шкоду цивільному населенню", — сказала Белл.

Нагадаємо, Фокус писав про удар РФ по центру Запоріжжя, який стався близько 16.00 8 січня. В Офісі генпрокурора заявили, що за фактом обстрілу ЗС РФ відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України — вчинення воєнного злочину, через який загинули люди.