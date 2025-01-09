Рабочие завода "Мотор Сич" пострадали во время авиаудара ВС РФ по Запорожью

Это следует из заявления миссии ООН в Украине. В отчете указано, что две авиабомбы поразили промышленный объект в Запорожье.

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Рабочие завода "Мотор Сич" пострадали во время атаки россиян на Запорожье 8 января. По городу ударили двумя авиабомбами. Погибли 13 человек, 122 – получили ранения. О пострадавших рабочих говорится в отчете мисси ООН.

Армия РФ атаковала Запорожье

"Атака произошла днем, когда многие рабочие на объекте покидали завод после окончания смены. Многие из жертв, как рабочие на объекте, так и прохожие, были убиты или ранены на улице или в общественном транспорте за пределами объекта", – говорится в сообщении.

В отчете также сказано, что две авиабомбы поразили промышленный объект в Запорожье. Число убитых и раненых стало самым большим, зафиксированным Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) с момента атаки на жилой дом в Днепре 14 января 2023 года, и самым смертоносным с момента атаки на супермаркет в Константиновке Донецкой области 9 августа 2024 года.

Наблюдатели мониторинговой миссии посетили место атаки 8 января, задокументировали ущерб и опросили жертв и свидетелей. Команда видела повреждения промышленного объекта, а также зданий, транспортных средств и дороги за пределами объекта.

Армия РФ атаковала Запорожье Фото: ДСНС

"Авиационные планирующие бомбы стали одной из самых больших угроз для гражданского населения в городах вдоль линии фронта. Они также являются одной из главных причин, по которой число убитых и раненых в 2024 году увеличилось на 30 процентов по сравнению с 2023 годом", — сказала Даниэль Белл, глава ММПЧУ.

Согласно проверенным данным ММПЧУ, опубликованным 9 января в ежемесячном отчете о защите гражданского населения, в 2024 году в Украине погибло не менее 2064 мирных жителей и 9089 получили ранения, что больше, чем 1971 убитый и 6626 раненых в 2023 году. Рост во многом обусловлен более широким применением российскими вооруженными силами планирующих авиабомб.

"Рост числа жертв среди гражданского населения в результате авиабомб в 2024 году является результатом модификаций, которые позволяют авиабомбам планировать, а не падать, что расширяет их радиус действия и позволяет охватить города, расположенные дальше от линии фронта, такие как Харьков, Сумы и Запорожье", — говорится в отчете.

В ООН напомнили, что, согласно международному гуманитарному праву, нападающая сторона должна принять все возможные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму ущерб гражданскому населению. ММПЧУ заявила, что атака ВС РФ 8 января вызвала "серьезную обеспокоенность в соответствии с международным гуманитарным правом".

"Было вполне предсказуемо, что применение такого оружия в городе днем ​​приведет к значительным жертвам среди гражданского населения. Трудно понять, как эта атака могла соответствовать обязательству минимизировать ущерб гражданскому населению", — сказала Белл.

Напомним, Фокус писал об ударе РФ по центру Запорожья, который произошел около 16.00 8 января. В Офисе генпрокурора заявили, что по факту обстрела ВС РФ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины — совершение военного преступления, из-за которого погибли люди.