Трамп отменил санкции против нескольких российских учреждений: среди них "Рособоронэкспорт"

Подписав указ об отмене санкций против Сирии, президент США Дональд Трамп заодно исключил из санкционного списка и некоторые российские компании. Под сирийскими санкциями находились в том числе несколько российских банков и государственная компания "Рособоронэкспорт".

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Первые антисирийские санкции Штаты начали вводить с 2004 года. После свержения режима Башара Асада Дональд Трамп принял решение прекратить программу санкций против Сирии. Журналисты The Moscow Times пишут, что с 1 июля из "черных списков" США вместе с сирийскими были исключены российские банки, учреждения и некоторые физические лица.

По словам журналистов, антисирийские санкции отменены для банка "Темпбанк", который был лишен лицензии в 2017 году, иранского "Мир Бизнес Банк", РФК-Банка, а также с компаний "Промсырьемпорт", "Глобальные концепции групп", Global Vision Group, "СТГ Логистик", "Маритайм Ассистанс" и других.

Под сирийскими санкциями находился и "Рособоронэкспорт", являющийся единственным в РФ посредником по экспорту и импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения и входящий в состав государственной корпорации "Ростех".

Трамп отменил санкции против экс-главы Калмыкии

Опубликованный 30 июня релиз Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC) также свидетельствует об отмене санкций против экс-президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и бывшего главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова. В 2015 году обвиняли в поддержке режима Башара Асада в Сирии, и поэтому его активы в США были заморожены. Сирийские санкции указом Трампа были сняты и с банка "Российский финансовый альянс", принадлежащего Илюмжинову.

Указ об отмене санкций против Сирии Дональд Трамп подписал 30 июня. В Белом доме пояснили, что этот документ не предусматривает отмену санкций против бывшего сирийского президента Башара Асада и его соратников, а также иранских посредников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с химическим оружием и террористической группировкой ИГИЛ.

Напомним, СМИ 1 июля писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался подписать 18-й пакет санкций ЕС против РФ и выдвинул несколько условий. В частности Словакия требует гарантий защиты словацких компаний в случае судебных исков со стороны "Газпрома" и возмещения вызванных прекращением транзита российского газа бюджетных потерь.

Президент Чехии Петр Павел 30 июня рассказал, что участники закрытой встречи во время саммита Североатлантического альянса (НАТО) в Гааге убеждали Трампа ввести санкции против РФ.