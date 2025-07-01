Санкции ЕС против РФ: Словакия выдвинула три требования для разблокирования 18-го пакета

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своими симпатиями к России, отказался подписать 18-й пакет санкций против страны-агрессора. Кроме этого, подписывать отказалась Венгрия.

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Пакет требует единодушного согласия 27 стран ЕС. Однако две страны отказываются подписывать – это Венгрия и Словакия. И премьер-министр Роберт Фицо уже выдвинул три условия, пишет Politico.

Европейские дипломаты рассказали, что Словакия требует:

Гарантий защиты для словацких компаний на случай возможных судебных исков со стороны "Газпрома".

Возмещение утраченных сборов за транзит российского газа.

Пакет санкций не будет одобрен и обнародован без полной поддержки Словакии.

В Брюсселе надеются изменить позицию Словакии. В частности, 3 июля в Братиславу прибудет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая может предложить премьеру Роберту Фицо определенные уступки.

Кроме того, по словам другого дипломата ЕС, пакет блокируют не только Словакия, но и Венгрия.

Пакет мер вряд ли будет принят во время польского председательства и будет окончательно утвержден Данией, которая примет эстафету во вторник.

Однако инсайдер заявил, что, по его мнению, сделка будет заключена "довольно скоро".

Напомним, ранее министр иностранных дел Словакии Юрий Бланар заявил, что завершить войну России против Украины на поле боя невозможно. По его мнению, с Кремлем необходимо налаживать контакты и, возможно, "простить все, что произошло".

А премьер-министр Словакии Роберт Фицо 28 июня заявил, что не хочет лично встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку украинский лидер его "ненавидит".