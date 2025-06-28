"Он меня ненавидит": Фицо не хочет лично встречаться с Зеленским (видео)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое отношение к членству Украины в ЕС и прокомментировал возможность встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Фицо заявил, что не видит смысла встречаться с Зеленским, поскольку тот его якобы ненавидит, сообщает издание Aktuality.
По словам премьера Словакии, членство Украины в ЕС принесет его стране больше преимуществ, чем недостатков. Он убежден, что европейская перспектива — выход из текущей ситуация для Украины.
Но вместе с тем, Фицо отметил, что не планирует встречаться с президентом Украины.
"Моя встреча с Зеленским не имеет никакого смысла, потому что он меня ненавидит", — заявил Роберт Фицо. По его мнению, это из-за того, что он "выражает свое мнение вслух".
Но вместе с тем словацкий премьер подчеркнул, что для него важно общение с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
"Я не вижу никакой причины встречаться с президентом Украины", — подчеркнул Фицо.
Министр также прокомментировал желание президента Словакии Петера Пеллегрини посетить Киев и встретиться с Владимиром Зеленским. Фицо заявил, что Пеллегрини не имеет полномочий заключать какие-либо договоренности в Украине, поэтому этот визит будет лишь символическим.
Также Роберт Фицо отметил, что его задача — обеспечить и сделать все возможное, чтобы цены на газ в Словакии не росли из-за Украины.
Напомним, Фицо заявлял о желании согласиться на приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в празднованиях 9 мая в Москве.
Ранее Роберт Фицо признался, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре "очень ругала" его.