"Он меня ненавидит": Фицо не хочет лично встречаться с Зеленским (видео)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое отношение к членству Украины в ЕС и прокомментировал возможность встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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Фицо заявил, что не видит смысла встречаться с Зеленским, поскольку тот его якобы ненавидит, сообщает издание Aktuality.

По словам премьера Словакии, членство Украины в ЕС принесет его стране больше преимуществ, чем недостатков. Он убежден, что европейская перспектива — выход из текущей ситуация для Украины.

Но вместе с тем, Фицо отметил, что не планирует встречаться с президентом Украины.

"Моя встреча с Зеленским не имеет никакого смысла, потому что он меня ненавидит", — заявил Роберт Фицо. По его мнению, это из-за того, что он "выражает свое мнение вслух".

Премьер не хочет лично встречаться с Зеленским

Но вместе с тем словацкий премьер подчеркнул, что для него важно общение с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Я не вижу никакой причины встречаться с президентом Украины", — подчеркнул Фицо.

Министр также прокомментировал желание президента Словакии Петера Пеллегрини посетить Киев и встретиться с Владимиром Зеленским. Фицо заявил, что Пеллегрини не имеет полномочий заключать какие-либо договоренности в Украине, поэтому этот визит будет лишь символическим.

Также Роберт Фицо отметил, что его задача — обеспечить и сделать все возможное, чтобы цены на газ в Словакии не росли из-за Украины.

Напомним, Фицо заявлял о желании согласиться на приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в празднованиях 9 мая в Москве.

Ранее Роберт Фицо признался, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре "очень ругала" его.