"Він мене ненавидить": Фіцо не хоче особисто зустрічатись із Зеленським (відео)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив своє ставлення до членства України в ЄС та прокоментував можливість зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

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Фіцо заявив, що не бачить сенсу зустрічатись із Зеленським, оскільки той його нібито ненавидить, повідомляє видання Aktuality.

За словами прем'єра Словаччини, членство України в ЄС принесе його країні більше переваг, ніж недоліків. Він переконаний, що європейська перспектива — вихід із поточної ситуація для України.

Але разом з тим, Фіцо зауважив, що не планує зустрічатись із президентом України.

"Моя зустріч із Зеленським не має жодного сенсу, бо він мене ненавидить", — заявив Роберт Фіцо. На його думку, це через те, що він "висловлює свою думку вголос".

Прем'єр не хоче особисто зустрічатись із Зеленським

Але разом з тим словацький прем’єр підкреслив, що для нього важливе спілкування з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Я не бачу жодної причини зустрічатися з президентом України", – наголосив Фіцо.

Міністр також прокоментував бажання президента Словаччини Петера Пеллегріні відвідати Київ та зустрітись із Володимиром Зеленським. Фіцо заявив, що Пеллегріні не має повноважень укладати будь-які домовленості в Україні, тому цей візит буде лише символічним.

Також Роберт Фіцо наголосив, що його завдання — забезпечити та зробити все можливе, щоб ціни на газ у Словаччині не зростали через Україну.

Нагадаємо, Фіцо заявляв про бажання погодитися на запрошення президента РФ Володимира Путіна взяти участь у святкуваннях 9 травня в Москві.

Раніше Роберт Фіцо зізнався, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у телефонній розмові "страшенно лаяла" його.