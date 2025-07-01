Санкції ЄС проти РФ: Словаччина висунула три вимоги для розблокування 18-го пакета

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своїми симпатіями до Росії, відмовився підписати 18-й пакет санкцій проти країни-агресора. Крім цього, підписувати відмовилася Угорщина.

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Пакет вимагає одностайної згоди 27 країн ЄС. Однак дві країни відмовляються підписувати — це Угорщина і Словаччина. І прем'єр-міністр Роберт Фіцо вже висунув три умови, пише Politico.

Європейські дипломати розповіли, що Словаччина вимагає:

Гарантій захисту для словацьких компаній на випадок можливих судових позовів з боку "Газпрому".

Відшкодування втрачених зборів за транзит російського газу.

Пакет санкцій не буде схвалений і оприлюднений без повної підтримки Словаччини.

У Брюсселі сподіваються змінити позицію Словаччини. Зокрема, 3 липня до Братислави прибуде президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка може запропонувати прем'єру Роберту Фіцо певні поступки.

Крім того, за словами іншого дипломата ЄС, пакет блокують не тільки Словаччина, а й Угорщина.

Пакет заходів навряд чи буде ухвалений під час польського головування і буде остаточно затверджений Данією, яка прийме естафету у вівторок.

Однак інсайдер заявив, що, на його думку, угоду буде укладено "досить скоро".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Словаччини Юрій Бланар заявив, що завершити війну Росії проти України на полі бою неможливо. На його думку, з Кремлем необхідно налагоджувати контакти і, можливо, "пробачити все, що сталося".

А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 28 червня заявив, що не хоче особисто зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки український лідер його "ненавидить".