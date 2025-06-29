Глава МИД Словакии призвал Запад "простить России все, что произошло"

Министр иностранных дел Словакии Юрий Бланар заявил, что завершить войну России против Украины на поле боя невозможно. По его мнению, с Кремлем необходимо налаживать контакты и, возможно, "простить все, что произошло".

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Словацкий чиновник высказал свой взгляд на российско-украинскую войну в эфире общественного вещателя Словакии STVR, передает Dennik N. Он считает, что достигать мира нужно дипломатическим путем.

"Давайте вернемся к соблюдению международного права и будем искать пути коммуникации с Российской Федерацией", — сказал Юрай Бланар.

По его словам, правительствам западных стран нужно найти способы сотрудничества с Москвой.

"А может, даже простить все, что произошло", — передают журналисты слова Бланара.

Также он высказался о потенциальной угрозе войны между РФ и Североатлантическим альянсом (НАТО).

"Мы не хотим войны между Россией и НАТО, потому что это будет Третья мировая война", — сказал глава МИД Словакии.

Заместитель председателя парламентского комитета по иностранным делам и заместитель председателя "Социалистической партии" Словакии Томаш Валашек в ответ на слова Юрая Бланара отметил, что, по его мнению, нейтральная позиция в вопросе российско-украинской войны была бы "полной глупостью".

"Мы будем среди первых, кто ошибется в случае с Россией. Единственное ответственное решение в этой ситуации — честно готовиться к обороне. Не потому, что мы хотим войны, а чтобы дать понять любому агрессору, что это не имеет значения", — сказал Валашек.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо 28 июня заявил, что не хочет лично встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку украинский лидер его "ненавидит".

14 апреля Роберт Фицо заявлял, что поедет на празднование Дня победы 9 мая в Москву.

18 июня СМИ писали, что в Словакии экс-министра обороны Ярослава Надя подозревают в незаконной поставке оружия Украине.