Бывшего министра обороны Словакии подозревают в незаконных поставках оружия Украине

Полиция Словакии начала расследование в отношении бывшего министра обороны Ярослава Надя по подозрению в незаконной передаче Украине военной техники. В рамках дела может быть инициировано его задержание.

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Следствие касается передачи Украине зенитно-ракетного комплекса С-300, истребителей МиГ-29 и другой техники, которая, по данным проверяющих органов, не была признана избыточной и представляла значительную материальную ценность. Об этом 18 июня сообщило издание Noviny со ссылкой на данные МВД и Президиума полиции страны.

Аудит выявил существенные расхождения между отчетами Министерства обороны и Генерального штаба, а также между утвержденной и фактической стоимостью переданной помощи.

Ярослав Надь в настоящее время находится в Канаде. В опубликованном заявлении он отверг обвинения, отметив, что все действия были согласованы в рамках международных обязательств Словакии и полностью соответствовали внутренним процедурам. Он также подчеркнул, что оказание военной помощи Украине было оправданным шагом на фоне российской агрессии.

Тем временем правящая коалиция Словакии усиливает давление по этому вопросу. Представители власти в Братиславе, ранее критиковавшие поставки вооружений Украине, называют передачу С-300 и МиГ-29 государственной изменой. А оппозиция требует всестороннего расследования.

Аудит поставок оружия Украине

Отметим, что в ноябре 2024 года Управление по борьбе с организованной преступностью Словакии создало следственную группу "Донор", чтобы изучить обстоятельства передачи Украине вооружений на сумму около 700 млн евро. Отчет Высшего контрольного управления зафиксировал несоответствие между расчетной и фактической стоимостью переданного имущества, включая боеприпасы, проданные частным структурам по остаточной цене, а затем приобретенные обратно через государственную компанию Konstrukta Defence — по существенно более высокой стоимости.

Поставки словацкого оружия Украине

Главный редактор словацкого издания Future Army Мартин Мартис в комментарии "Милитарному" подчеркнул, что действия Ярослава Надя не должны влечь за собой юридических последствий. По его словам, это были списаны боеприпасы, которые первоначально продало государство по остаточной цене частной компании. А когда Министерство обороны потом решило отправить эти боеприпасы в Украину, оно приобрело их через государственную компанию Konstrukta Defence, и сумма была значительно выше той, за которую она продала их.

"Украина подверглась нападению в результате неспровоцированной агрессии со стороны России, и мы считаем, что оказание ей любой помощи, включая военную, было правильно и правильно поддерживать ее даже сегодня, ведь без оружия и боеприпасов невозможно защитить себя", — подчеркнул Мартис.

Напомним, словацкий политик и депутат Европарламента Милан Угрик заявил, что к миру нужно склонять президента Украины Владимира Зеленского, а не Владимира Путина. По его словам, единственным способом достижения прекращения огня является "прекращение поставок военной помощи Киеву".