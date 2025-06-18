Колишнього міністра оборони Словаччини підозрюють у незаконному постачанні зброї Україні

Поліція Словаччини почала розслідування стосовно колишнього міністра оборони Ярослава Надя за підозрою в незаконному переданні Україні військової техніки. У межах справи може бути ініційовано його затримання.

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Слідство стосується передання Україні зенітно-ракетного комплексу С-300, винищувачів МіГ-29 та іншої техніки, яку, за даними перевіряючих органів, не було визнано надлишковою і яка становила значну матеріальну цінність. Про це 18 червня повідомило видання Noviny з посиланням на дані МВС і Президії поліції країни.

Аудит виявив суттєві розбіжності між звітами Міністерства оборони та Генерального штабу, а також між затвердженою та фактичною вартістю переданої допомоги.

Ярослав Надь наразі перебуває в Канаді. В опублікованій заяві він відкинув звинувачення, зазначивши, що всі дії були узгоджені в межах міжнародних зобов'язань Словаччини й повністю відповідали внутрішнім процедурам. Він також підкреслив, що надання військової допомоги Україні було виправданим кроком на тлі російської агресії.

Тим часом правляча коаліція Словаччини посилює тиск з цього питання. Представники влади в Братиславі, які раніше критикували постачання озброєнь Україні, називають передачу С-300 і МіГ-29 державною зрадою. А опозиція вимагає всебічного розслідування.

Аудит постачань зброї Україні

Зазначимо, що в листопаді 2024 року Управління по боротьбі з організованою злочинністю Словаччини створило слідчу групу "Донор", щоб вивчити обставини передачі Україні озброєнь на суму близько 700 млн євро. Звіт Вищого контрольного управління зафіксував невідповідність між розрахунковою та фактичною вартістю переданого майна, включно з боєприпасами, які було продано приватним структурам за залишковою ціною, а потім придбано назад через державну компанію Konstrukta Defence — за суттєво вищою вартістю.

Постачання словацької зброї Україні

Головний редактор словацького видання Future Army Мартін Мартіс у коментарі "Мілітарному" наголосив, що дії Ярослава Надя не повинні тягнути за собою юридичних наслідків. За його словами, це були списані боєприпаси, які спочатку продала держава за залишковою ціною приватній компанії. А коли Міністерство оборони потім вирішило відправити ці боєприпаси в Україну, воно придбало їх через державну компанію Konstrukta Defence, і сума була значно вищою за ту, за яку вона продала їх.

"Україна зазнала нападу внаслідок неспровокованої агресії з боку Росії, і ми вважаємо, що надання їй будь-якої допомоги, включно з військовою, було правильно, і правильно підтримувати її навіть сьогодні, адже без зброї та боєприпасів неможливо захистити себе", — наголосив Мартіс.

Нагадаємо, словацький політик і депутат Європарламенту Мілан Угрик заявив, що до миру потрібно схиляти президента України Володимира Зеленського, а не Володимира Путіна. За його словами, єдиним способом досягнення припинення вогню є "припинення постачання військової допомоги Києву".