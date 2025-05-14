Словацький політик та депутат Європейського парламенту Мілан Угрік заявив, що до миру потрібно схиляти президента України Володимира Зеленського, а не главу Кремля Володимира Путіна: за його словами, єдиним способом досягнення припинення вогню є "припинення постачання військової допомоги Києву".

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Про це проросійський політик зазначив у коментарі для російського видання "Известия", який оприлюднили 14 травня.

Угрік назвав переговори між Україною та Росією "складним та делікатним питанням", підкресливши, що є низка причин на користь проведення дипломатичних контактів між країнами, які ворогують. Однак при цьому депутат Європарламенту стверджує, що потрібно посилювати тиск не на президента РФ Володимира Путіна, а на Зеленського.

"Я думаю, що глави країн ЄС та європейські інститути мають посилити тиск на Зеленського та переконати його розпочати мирні переговори", — зазначив Угрік.

Посилення тиску словацький політик вбачає у тому, що необхідно "припинити військову допомогу Україні". Однак депутат не приховує того факту, що європейські лідери від таких дій відмовляються.

"Єдиним важелем впливу може стати припинення фінансової та військової допомоги, від чого, на жаль, багато лідерів відмовляються", — вважає Угрік.

За його словами, війна зайшла "надто далеко", і зараз шкодить Україні, Європейському Союзу та Росії.

Варто зауважити, що Угрік — не єдиний представник офіційної Словаччини, що займає проросійську позицію. 5 травня медіа Pravda повідомило, що політична сила "Словацький рух відродження" ініціювала проведення референдуму щодо скасування антиросійських санкцій, а тоді заявила про те, що зуміла зібрати понад 400 тисяч голосів.

У березні лідер словацьких націоналістів Андрій Данко заявив про те, що його країна хоче повернути гроші, які надала Україні як підтримку під час війни з Росією.

Нагадаємо, 13 березня президент Венесуели накинувся на лідерів Європейського Союзу та Київ зі звинуваченнями у "підтримці нацизму".

Також 14 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у тому, що її спецслужби нібито здійснили масштабну атаку по Силах оборони країни.