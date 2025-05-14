Словацкий политик и депутат Европейского парламента Милан Угрик заявил, что к миру нужно склонять президента Украины Владимира Зеленского, а не главу Кремля Владимира Путина: по его словам, единственным способом достижения прекращения огня является "прекращение поставок военной помощи Киеву".

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Об этом пророссийский политик отметил в комментарии для российского издания "Известия", который обнародовали 14 мая.

Угрик назвал переговоры между Украиной и Россией "сложным и деликатным вопросом", подчеркнув, что есть ряд причин в пользу проведения дипломатических контактов между враждующими странами. Однако при этом депутат Европарламента утверждает, что нужно усиливать давление не на президента РФ Владимира Путина, а на Зеленского.

"Я думаю, что главы стран ЕС и европейские институты должны усилить давление на Зеленского и убедить его начать мирные переговоры", — отметил Угрик.

Усиление давления словацкий политик видит в том, что необходимо "прекратить военную помощь Украине". Однако депутат не скрывает того факта, что европейские лидеры от таких действий отказываются.

"Единственным рычагом влияния может стать прекращение финансовой и военной помощи, от чего, к сожалению, многие лидеры отказываются", — считает Угрик.

По его словам, война зашла "слишком далеко", и сейчас вредит Украине, Европейскому Союзу и России.

Стоит заметить, что Угрик — не единственный представитель официальной Словакии, занимающий пророссийскую позицию. 5 мая медиа Pravda сообщило, что политическая сила "Словацкое движение возрождения" инициировала проведение референдума об отмене антироссийских санкций, а тогда заявила о том, что сумела собрать более 400 тысяч голосов.

В марте лидер словацких националистов Андрей Данко заявил о том, что его страна хочет вернуть деньги, которые предоставила Украине в качестве поддержки во время войны с Россией.

Напомним, 13 марта президент Венесуэлы набросился на лидеров Европейского Союза и Киев с обвинениями в "поддержке нацизма".

Также 14 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в том, что ее спецслужбы якобы осуществили масштабную атаку по Силам обороны страны.