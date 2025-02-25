В Словакии говорят, что потратили 3,5 млрд евро и хотят назад свои деньги, и что Украина якобы использовала войну, чтобы получить финансовую помощь.

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Лидер словацких националистов Андрей Данко хочет, чтобы Украина вернула Словакии 3,5 млрд евро помощи. Об этом он заявил в своем видеообращении на странице в Facebook.

Так, Андрей Данко узнал о том, что США требуют от Украины возврата средств, которые предоставили для войны против РФ, и близки к заключению соглашения, которое закрепит за ними долю украинских минеральных богатств.

"Как Зеленский вернет три с половиной миллиарда евро, которые мы туда отправили? Для нас 3,5 миллиарда евро — это огромные деньги. Если немцы вместе с французами и американцами будут требовать вернуть свои деньги, Словакия не может молчать", — сказал Данко в видео.

Он добавил, что через 3 года после российского вторжения "люди начали прозревать" и понимать, что РФ останется в тех регионах, которые захватила, а Украина якобы использовала этот конфликт, чтобы получить финансовую помощь, которая потом разворовывалась.

Данко ни разу не упомянул в видео, что Россия вторглась в Украину три года назад, называя войну "событиями в Украине".

"Посмотрим, предаст ли Зеленский Европу и отдаст ископаемые Трампу, потому что тогда он будет врать Европейскому Союзу", — сказал лидер словацких националистов.

Напомним, что США предлагали "плохую" и "лучшую" версии соглашения по полезным ископаемым. Украина дважды отказалась, что разозлило Дональда Трампа и американцы выдвинули "катастрофический" вариант.