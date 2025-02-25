Слідом за Трампом у Словаччині заговорили про те, щоб Україна повернула отримані на війну кошти

В Словаччині кажуть, що витратили 3,5 млрд євро і хочуть назад свої гроші, і що Україна нібито використовувала війну, щоб отримати фінансову допомогу.

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Лідер словацьких націоналістів Андрій Данко хоче, щоб Україна повернула Словаччині 3,5 млрд євро допомоги. Про це він заявив у своєму відеозверненні на сторінці в Facebook.

Так, Андрій Данко дізнався про те, що США вимагають від України повернення коштів, які надали для війни проти РФ, і близькі до укладення угоди, яка закріпить за ними частку українських мінеральних багатств.

"Як Зеленський поверне три з половиною мільярди євро, які ми туди відправили? Для нас 3,5 мільярда євро – це величезні гроші. Якщо німці разом з французами і американцями вимагатимуть повернути свої гроші, Словаччина не може мовчати", – сказав Данко у відео.

Він додав, що через 3 роки після російського вторгнення "люди почали прозрівати" і розуміти, що РФ залишиться в тих регіонах, які захопила, а Україна нібито використовувала цей конфлікт, щоб отримати фінансову допомогу, яка потім розкрадалася.

Данко жодного разу не згадав у відео, що Росія вторглася в Україну три роки тому, називаючи війну "подіями в Україні".

"Побачимо, чи зрадить Зеленський Європу і віддасть копалини Трампу, тому що тоді він буде брехати Європейському Союзу", – сказав лідер словацьких націоналістів.

Нагадаємо, що США пропонували "погану" та "кращу" версії угоди щодо корисних копалин. Україна двічі відмовилась, що розлютило Дональда Трампа і американці висунули "катастрофічний" варіант.