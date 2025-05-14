"Беспрецедентная операция": Орбан созвал заседание Совета обороны из-за якобы атаки украинских спецслужб

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в целенаправленной масштабной кампании против Венгрии и заявил, что украинские спецслужбы якобы совершили "беспрецедентную атаку" по Силам обороны его страны в последние дни.

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Об этом венгерский политик сообщил на своей странице в Fecabook, где обнародовал 13 мая видео с обвинениями в сторону Украины.

Перед этим днем 13 мая он выложил сообщение, в котором сообщил, что созвал заседание Совета обороны страны из-за масштабной атаки против Венгрии.

"Я позвонил в Совет обороны. Уже совсем скоро мы вернемся с деталями", — отметил он.

Через некоторое время Орбан выложил видео на своей странице, в котором выдвигает обвинения Украине и предупреждает, что венгерские службы якобы "стоят наготове". В видеозаписи говорится, что украинские спецслужбы при поддержке венгерской оппозиции совершили совместное нападение на Силы обороны Венгрии.

"Такого еще никогда не было! Венгерская оппозиционная партия активно участвует в операции иностранной разведки против Венгрии", — подписал видео венгерский премьер-министр.

По словам Орбана, украинская сторона начала большую и целенаправленную кампанию, направленную против Венгрии и для недопущения проведения референдума о членстве страны в Европейском Союзе. Однако, как утверждает венгерский политик, "ни Брюсселю, ни Киеву" это сделать не удастся.

"Ни Брюссель, ни Киев не могут решать через головы венгерского народа!", — добавил Орбан.

В Украине также заявили о действиях венгерских агентов

Стоит отметить, что на днях в Закарпатской области представителям Службы безопасности Украины удалось задержать нескольких агентов из Венгрии, осуществлявших разведывательные действия. Выяснилось, что на Закарпатье была развернута целая агентурная сеть.

На это впоследствии отреагировал глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который обвинил Украину в ведении "пропагандистской войны", направленной против Венгрии.

Напомним, 12 мая Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский Союз может повлечь втягивание блока в войну с Россией.

Также Фокус узнавал, как скандал с агентами Будапешта в Украине повлияет на отношения с Венгрией.