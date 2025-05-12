Орбан заявил, что принять Украину в ЕС равноценно "принять войну": подробности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил против вступления Украины в Европейский Союз, считая, что это может привести к втягиванию блока в войну с Россией.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник, 12 мая.

"Мы, как государство, граничащее с Украиной, считаем, что если принять (в ЕС, — ред.) Украину, то это будет означать принять войну. Мы никогда не принимали страну, находящуюся в состоянии войны", — сказал Орбан.

Премьер Венгрии добавил, что "на это есть веские причины", однако не назвал, какие именно.

Кроме того, Орбан отметил, что членство Украины в ЕС могло бы создать такую экономическую нагрузку, которую государства-члены блока не смогли бы выдержать. Он напомнил, что при вступлении Центральной Европы в ЕС западноевропейским странам якобы было выгодно принять своих восточных соседей.

"Нас, венгров и другие страны Центральной Европы, приняли в ЕС, потому что тем, кто уже был в нем, было выгодно иметь Центральную Европу в блоке. Страны-члены не сделали моральный или социальный жест. Они приняли нас, потому что им было выгодно, чтобы мы были членами ЕС. Это был точный расчет, если посмотреть на цифры, то с членством Центральной Европы в ЕС все бывшие члены, без исключения, выиграли", — сказал он.

Однако, по словам Орбана, в случае с Украиной ситуация другая, ведь, по его мнению, это не выгодно. Он отметил, что это "плохой бизнес", и добавил, что страна сталкивается с аграрным кризисом, безработицей, задолженностью и падением уровня жизни.

Он также отметил, что несколько стран ЕС стремятся предоставить Украине дополнительную помощь, чтобы она могла продолжить ведение войны.

"Мы имеем другое мнение по этому поводу. По нашему мнению, чем дольше длится война, тем больше людей погибает и тем хуже становится ситуация на поле боя", — добавил политик.

Напомним, недавно Орбан выразил убеждение, что вступление Украины в Европейский Союз будет иметь разрушительные последствия для Венгрии, поэтому Будапешт должен выступать против этого.

Ранее сообщалось о том, что из-за Орбана ЕС может отдать Путину 240 млрд евро замороженных активов.