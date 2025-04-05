Из-за Орбана ЕС может отдать Путину 240 млрд евро замороженных активов, — глава МИД Эстонии

Если премьер Венгрии Виктор Орбан в июне заблокирует продление санкций против России, Евросоюзу придется передать главе Кремля Владимиру Путину €240 млрд замороженных активов.

Related video

Об этом, как пишет Spiegel, предупредил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Политик призвал европейцев занять более жесткую позицию в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что для предотвращения раскола в ЕС возможно лишение Будапешта права голоса.

По его словам, Венгрия играет в команде Путина и Орбан мог бы заблокировать решения Евросоюза, которые касаются вопросов безопасности и внешней политики. Однако в Договоре о Европейском союзе предусматривается возможность отзыва права голоса государства-члена, если оно ставит под угрозу безопасность Европы, что именно и делает Орбан, — сказал Цахкна.

Причем, по его мнению, возможность применить эту статью становится все ближе.

Маргус Цахкна Фото: Delfi

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Европа заморозила деньги российского Центробанка на сумму 240 миллиардов долларов и решение о продлении санкций должно приниматься каждые шесть месяцев. И если Венгрия в июне решит их заблокировать, то ЕС придется передать Путину эти деньги, — заявил министр.

Поэтому, чтобы главам европейских государств и правительств не пришлось объяснять своим гражданам, почему они передают Путину деньги, которые он намерен использовать не только против Украины, но и против ЕС, данные активы придется конфисковать.

Министр заявил, что юридическая возможность для этого есть.

"Мы также должны гарантировать, что даже если не будет единогласного решения, деньги не будут переданы. Нельзя требовать деньги от наших налогоплательщиков на поддержку Украины, а не от России, которая является агрессором", — подчеркнул политик.

Напомним, Венгрия пообещала заблокировать голосование Европейского Союза о продлении санкций против граждан Российской Федерации, причастных к войне и вторжению в Украину.

Однако европейские чиновники отыскали "лазейку" в законодательстве, которая позволит игнорировать протесты Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан, вероятно, потеряет возможность блокировать резолюции благодаря особому способу оформления документов.