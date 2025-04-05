Через Орбана ЄС може віддати Путіну 240 млрд євро заморожених активів, — глава МЗС Естонії

Якщо прем'єр Угорщини Віктор Орбан у червні заблокує продовження санкцій проти Росії, Євросоюзу доведеться передати главі Кремля Володимиру Путіну €240 млрд заморожених активів.

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Про це, як пише Spiegel, попередив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Політик закликав європейців зайняти більш жорстку позицію щодо прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зазначивши, що для запобігання розколу в ЄС можливе позбавлення Будапешта права голосу.

За його словами, Угорщина грає в команді Путіна і Орбан міг би заблокувати рішення Євросоюзу, які стосуються питань безпеки та зовнішньої політики. Однак у Договорі про Європейський союз передбачається можливість відкликання права голосу держави-члена, якщо вона ставить під загрозу безпеку Європи, що саме і робить Орбан, — сказав Цахкна.

Причому, на його думку, можливість застосувати цю статтю стає дедалі ближчою.

Маргус Цахкна Фото: Delfi

Глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що Європа заморозила гроші російського Центробанку на суму 240 мільярдів доларів, а рішення про продовження санкцій мають ухвалювати кожні шість місяців. І якщо Угорщина в червні вирішить їх заблокувати, то ЄС доведеться передати Путіну ці гроші, — заявив міністр.

Тому, щоб главам європейських держав і урядів не довелося пояснювати своїм громадянам, чому вони передають Путіну гроші, які він має намір використати не тільки проти України, а й проти ЄС, ці активи доведеться конфіскувати.

Міністр заявив, що юридична можливість для цього є.

"Ми також повинні гарантувати, що навіть якщо не буде одностайного рішення, гроші не будуть передані. Не можна вимагати гроші від наших платників податків на підтримку України, а не від Росії, яка є агресором", — підкреслив політик.

Нагадаємо, Угорщина пообіцяла заблокувати голосування Європейського Союзу про продовження санкцій проти громадян Російської Федерації, причетних до війни і вторгнення в Україну.

Однак європейські урядовці відшукали "лазівку" в законодавстві, яка дасть змогу ігнорувати протести Угорщини. Прем'єр-міністр Віктор Орбан, імовірно, втратить можливість блокувати резолюції завдяки особливому способу оформлення документів.