Орбан заявив, що прийняти Україну в ЄС рівноцінно "прийняти війну": подробиці

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив проти вступу України до Європейського Союзу, вважаючи, що це може призвести до втягування блоку у війну з Росією.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 12 травня.

"Ми, як держава, що межує з Україною, вважаємо, що якщо прийняти (до ЄС, — ред.) Україну, то це означатиме прийняти війну. Ми ніколи не приймали країну, що перебуває у стані війни", — сказав Орбан.

Прем'єр Угорщини додав, що "на це є вагомі причини", проте не назвав, які саме.

Окрім того, Орбан зазначив, що членство України в ЄС могло б створити таке економічне навантаження, яке держави-члени блоку не змогли б витримати. Він нагадав, що під час вступу Центральної Європи до ЄС західноєвропейським країнам нібито було вигідно прийняти своїх східних сусідів.

"Нас, угорців та інші країни Центральної Європи, прийняли до ЄС, тому що тим, хто вже був у ньому, було вигідно мати Центральну Європу у блоці. Країни-члени не зробили моральний чи соціальний жест. Вони прийняли нас, тому що їм було вигідно, щоб ми були членами ЄС. Це був точний розрахунок, якщо подивитися на цифри, то з членством Центральної Європи в ЄС всі колишні члени, без винятку, виграли", — сказав він.

Однак, за словами Орбана, у випадку з Україною ситуація інша, адже, на його думку, це не вигідно. Він зазначив, що це "поганий бізнес", і додав, що країна стикається з аграрною кризою, безробіттям, заборгованістю та падінням рівня життя.

Він також зауважив, що кілька країн ЄС прагнуть надати Україні додаткову допомогу, щоб вона могла продовжити ведення війни.

"Ми маємо іншу думку з цього приводу. На нашу думку, чим довше триває війна, тим більше людей гине і тим гіршою стає ситуація на полі бою", — додав політик.

Нагадаємо, нещодавно Орбан висловив переконання, що вступ України до Європейського Союзу матиме руйнівні наслідки для Угорщини, тому Будапешт має виступати проти цього.

Раніше повідомлялося про те, що через Орбана ЄС може віддати Путіну 240 млрд євро заморожених активів.