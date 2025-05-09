СБУ задержала агентов Венгрии: у Орбана возмутились и заявили о "пропаганде"

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявление Службы безопасности Украины о задержании венгерских агентов в Закарпатской области. Чиновник утверждает, что Украина ведет "пропагандистскую войну", которая происходит одновременно с боями на передовой.

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Заявление Сийярто относительно агентов Венгрии опубликовано на странице Facebook главы МИД.

Чиновник ответил на вопрос журналистки относительно агентов военной разведки Венгрии, которые шпионили за украинскими средствами ПВО. Сийярто прежде всего заявил, что власть пока не получала официальных сообщений от украинской стороны, и поэтому никаких действий не предпринималось. При этом он пояснил, что в течение трех лет Украина проводит "пропагандистскую войну". Жертвами этой "пропаганды" стали венгры, предположили в МИД.

"Кроме физической войны, кроме физических столкновений, происходящих в воздушном пространстве и на передовой, также продолжается пропагандистская война. И также понятно, что в Украине часто используется антивенгерская пропаганда", — заявил он.

После этого Сийярто предложил не слишком прислушиваться к обвинениям украинцев, поскольку они "во многих случаях оказывались безосновательными". В настоящее время чиновник классифицирует события как "пропаганду" и призвал относиться к ней "с осторожностью".

"Антиугорская пропаганда, которая во многих случаях оказалась безосновательной. Поэтому я прошу всех здесь быть осторожными с любыми новостями, которые появляются в украинской пропаганде", — сказал Сийярто.

На страницах МИД Украины пока не было реакции на задержание граждан, которые могут быть агентами Венгрии. На инцидент также не отреагировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Агенты Венгрии на Закарпатье — детали

Отметим, утром 9 мая СБУ заявила, что задержала двух агентов Венгрии, которые выполняли задачи военной разведки. Как выяснилось, в Закарпатской области действовала агентурная сеть, которая искала информацию о местах дислокации наземных и воздушных подразделений ВСУ, а также изучали взгляды местных жителей и их потенциальную реакцию на венгерское вторжение.

Один из задержанных — бывший военный из Береговского района, завербованный еще в 2021 году. Мужчина минимум дважды контактировал с куратором, имя которого известно СБУ. Фигурант получал деньги наличными, а также обещание, что ему дадут венгерское гражданство. Задания, которые он выполнял, — это шпионаж за автомобилями Сил обороны, выявление установок С-300 ПВО, покупка оружия на черном рынке и тому подобное. Сообщница — бывшая военная, которая выслеживала самолеты и вертолеты в Закарпатской области, сообщила СБУ.

Напоминаем, Фокус собрал мнения экспертов относительно того, как скандал с агентами Венгрии повлияет на действия Украины в данном регионе. Тем временем выяснилось, что Виктор Орбан все же проигнорировал поездку на парад в Москву по случаю 9 мая.