"Безпрецедентна операція": Орбан скликав засідання Ради оборони через нібито атаку українських спецслужб
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у цілеспрямованій масштабній кампанії проти Угорщини і заявив, що українські спецслужби нібито здійснили "безпрецедентну атаку" по Силах оборони його країни останніми днями.
Про це угорський політик повідомив на своїй сторінці у Fecabook, де оприлюднив 13 травня відео зі звинуваченнями в бік України.
Перед цим вдень 13 травня він виклав допис, в якому повідомив, що скликав засідання Ради оборони країни через масштабну атаку проти Угорщини.
"Я зателефонував у Раду оборони. Вже зовсім скоро ми повернемося з деталями", — зазначив він.
Через деякий час Орбан виклав відео на своїй сторінці, в якому висуває звинувачення Україні і попереджає, що угорські служби нібито "стоять напоготові". У відеозаписі йдеться, що українські спецслужби за підтримки угорської опозиції скоїли спільний напад на Сили оборони Угорщини.
"Такого ще ніколи не було! Угорська опозиційна партія бере активну участь в операції іноземної розвідки проти Угорщини", — підписав відео угорський прем'єр-міністр.
За словами Орбана, українська сторона розпочала велику та цілеспрямовану кампанію, спрямовану проти Угорщини та задля недопущення проведення референдуму щодо членства країни в Європейському Союзі. Однак, як стверджує угорський політик, "ані Брюсселю, ані Києву" це зробити не вдасться.
"Ні Брюссель, ні Київ не можуть вирішувати через голови угорського народу!", — додав Орбан.
В Україні також заявили про дії угорських агентів
Варто зазначити, що цими днями у Закарпатській області представникам Служби безпеки України вдалося затримати кількох агентів з Угорщини, що здійснювали розвідувальні дії. З'ясувалося, що на Закарпатті було розгорнуто цілу агентурну мережу.
На це згодом відреагував глава Міністерства зовнішніх справ Угорщини Петер Сіярто, який звинуватив Україну у веденні "пропагандистської війни", спрямованої проти Угорщини.
Нагадаємо, 12 травня Орбан заявив, що вступ України до Європейського Союзу може спричинити втягнення блоку у війну з Росією.
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