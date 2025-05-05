Есть 400 тысяч: в Словакии готовят референдум для отмены санкций против РФ

Политическая сила "Словацкое движение возрождения" инициировала объявление референдума за отмену санкций против Российской Федерации. Представители "Словацкого движения" заявили, что якобы собрали 400 тысяч голосов под соответствующей петицией.

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О попытках Словакии отменить санкции против РФ написало медиа Pravda.

Медиа рассказало, что глава внепарламентской политической силы "Словацкое движение возрождения" Роберт Швец обратился к президенту Словакии Петера Пеллегрини. По словам Швеца, якобы собралось 400 тысяч подписей словаков под петицией об отмене антироссийских санкций. Когда под петицией собирается такое количество голосов, это означает, что президент страны должен объявить соответствующий референдум, подчеркнул политик. В статье приводится пример вопроса, который могут увидеть граждане.

"Согласны ли вы с тем, что Словацкая Республика не должна применять санкции против Российской Федерации, которые вредят словацким гражданам, торговцам и предпринимателям?" — привело издание воображаемый вопрос, вынесенный на референдум.

Как заявил Швец, идею поддержал также глава Социальной партии Андрей Данко и депутат Европарламента Милан Угри. Издание Pravda привело ответ администрации президента Пеллегрини: отмечается, что вопрос рассмотрят в соответствии с законом.

Словакия и санкции против РФ — детали

В статье пояснили, что в Словакии действительно есть закон об объявлении референдума по вопросу, по которому соберут минимум 350 тысяч подписей. Решение о референдуме должно быть принято в течение 30 дней после подачи обращения. При этом президент Пеллегрини может обратиться в Конституционный суд по вопросам законности. Также указано, что на референдум должно прийти абсолютное большинство избирателей. Решение считается принятым, если "за" проголосует абсолютное большинство пришедших, написало Pravda.

В сети не удалось отыскать электронных петиций, которые бы набрали 400-тысячную поддержку граждан Словакии. Впрочем, была петиция, созданная в ноябре 2024 года: до апреля 2025 года набралось 6 тыс. подписей, а потом ее закрыли.

Словакия и санкции против РФ — петиция с 6 тысячами голосов Фото: скриншот

Фокус писал о президентских выборах в Словакии в 2024 году, в которых выиграл Пеллегрини. В них участвовали 2,6 млн голосов избирателей: подсчеты показывают, что петицию об отмене санкций подписали, условно, 12% граждан с паспортами. При этом Пеллегрини, когда шел на выборы, обещал словакам мир и выступал против поддержки Украины.

Отметим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, представитель политической силы "Направление — социал-демократы" и однопартиец Пеллегрини, нарвался на оскорбление со стороны президента Еврокомиссии Урсулы фонд дер Ляйен. По словам политика, ему досталось из-за пошлин президента США Дональда Трампа, установленных на уровне 25%.

Напоминаем, 3 мая медиа сообщили о синхронной болезни Роберта Фицо и президента Сербии Вучича, которая началась перед парадом в Москве на 9 мая.