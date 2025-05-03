Вучич и Фицо "синхронно" заболели: оба хотели поехать к Путину на парад в честь 9 мая

У премьера Словакии Роберта Фицо резко ухудшилось состояние здоровья, он отменил рабочие мероприятия. Сербский лидер Александр Вучич заболел в США, но успел увидеться с юристом Рудольфом Джулиани.

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Роберт Фицо несколько раз за последние дни отменял рабочие мероприятия, пишет новостной портал Tvnoviny.

Словацкий премьер пропустил торжества по случаю первомайских праздников. Фицо планировал провести ночную смену как рабочий хлебозавода в городе Нитра на западе Словакии, но не смог этого сделать.

Его канцелярия отложила лекцию для студентов Оксфордского университета в Великобритании. Сам премьер не пояснял причины происходящего.

Официальные источники не предоставляют информации относительно причин внесенных изменений в рабочий график главы правительства.

СМИ отмечает, что это не первые столь резкие изменения в рабочей программе Роберта Фицо. В апреле он отменил пресс-конференцию с директором Агентства по арендному жилью и в последнюю минуту — лекцию в Ассоциации студенческих дебатов в Великобритании. Он обосновал отказ необходимостью отдать приоритет переговорам с иностранными инвесторами.

Кроме этого, он пропустил телевизионное интервью с бывшим президентом Чехии Милошем Земаном. Позднее Земан сказал, что Фицо плохо себя чувствовал из-за ранения в результате покушения — в словацкого политика стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Фицо заявлял о желании согласиться на приглашение президента РФ Владимира Путина участвовать в празднованиях 9 мая в Москве. Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас просила его не ехать в РФ и проявить солидарность с Украиной.

Вучич встретился с Джулиани в США

Президент Сербии Александр Вучич заболел во время важного визита в США и срочно возвращается в Белград, сообщает сербский вещатель РТС.

Известно, что Вучич 1 мая успел встретиться во Флориде с бывшим мэром Нью-Йорка, юристом Рудольфом Джулиани. Из-за болезни сербский лидер отменил участие в главных мероприятиях, ради которых он приехал в Штаты.

Кроме Джулиани, Вучич хотел встретиться с несколькими высокопоставленными чиновниками из Республиканской партии.

По сведениям издания Blic, в комнате с Вучичем находились министр финансов Синиша Мали и его советник по связям со СМИ Сузана Васильевич.

Президент Сербии говорил о намерении поехать в Россию и присутствовать на параде победы. Вучич решил это сделать после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина по перемирию в Украине с 7 по 9 мая.

Власти РФ могут показать на параде 9 мая военную технику, которую испытали в ходе российско-украинской войны. Танки "Армата" выставлять не будут.