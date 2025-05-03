Вучич і Фіцо "синхронно" захворіли: обидва хотіли поїхати до Путіна на парад на честь 9 травня

У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо різко погіршився стан здоров'я, він скасував робочі заходи. Сербський лідер Александр Вучич захворів у США, але встиг побачитися з юристом Рудольфом Джуліані.

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Роберт Фіцо кілька разів за останні дні скасовував робочі заходи, пише новинний портал Tvnoviny.

Словацький прем'єр пропустив урочистості з нагоди першотравневих свят. Фіцо планував провести нічну зміну як робітник хлібозаводу в місті Нітра на заході Словаччини, але не зміг цього зробити.

Його канцелярія відклала лекцію для студентів Оксфордського університету у Великій Британії. Сам прем'єр не пояснював причини того, що відбувається.

Офіційні джерела не надають інформації щодо причин внесених змін у робочий графік глави уряду.

ЗМІ зазначає, що це не перші настільки різкі зміни в робочій програмі Роберта Фіцо. У квітні він скасував пресконференцію з директором Агентства з орендного житла і в останню хвилину — лекцію в Асоціації студентських дебатів у Великій Британії. Він обґрунтував відмову необхідністю віддати пріоритет переговорам з іноземними інвесторами.

Крім цього, він пропустив телевізійне інтерв'ю з колишнім президентом Чехії Мілошем Земаном. Пізніше Земан сказав, що Фіцо погано почувався через поранення внаслідок замаху — у словацького політика стріляв 71-річний письменник Юрай Цинтула.

Фіцо заявляв про бажання погодитися на запрошення президента РФ Володимира Путіна взяти участь у святкуваннях 9 травня в Москві. Головний дипломат Євросоюзу Кая Каллас просила його не їхати в РФ і виявити солідарність з Україною.

Вучич зустрівся з Джуліані у США

Президент Сербії Александр Вучич захворів під час важливого візиту до США і терміново повертається в Белград, повідомляє сербський мовник РТС.

Відомо, що Вучич 1 травня встиг зустрітися у Флориді з колишнім мером Нью-Йорка, юристом Рудольфом Джуліані. Через хворобу сербський лідер скасував участь у головних заходах, заради яких він приїхав до Штатів.

Крім Джуліані, Вучич хотів зустрітися з кількома високопоставленими чиновниками з Республіканської партії.

За відомостями видання Blic, у кімнаті з Вучичем перебували міністр фінансів Сініша Малі та його радник зі зв'язків зі ЗМІ Сузана Васильович.

Президент Сербії говорив про намір поїхати в Росію і бути присутнім на параді перемоги. Вучич вирішив це зробити після переговорів із російським колегою Володимиром Путіним.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію Путіна щодо перемир'я в Україні з 7 по 9 травня.

Влада РФ може показати на параді 9 травня військову техніку, яку випробували під час російсько-української війни. Танки "Армата" виставляти не будуть.