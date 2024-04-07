В Словакии на президентских выборах победил противник помощи Украине Пеллегрини

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан результаты выборов в Словакии назвал "большой победой для сторонников мира во всей Европе".

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Спикер парламента Словакии и бывший премьер страны Петер Пеллегрини одержал победу во втором туре президентских выборов, который состоялся в субботу, 6 апреля. За него проголосовало 53,12% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты подсчета всех бюллетеней, которые опубликовало Словацкое управление статистики.

Конкурент Пеллегрини — бывший глава МИД страны и прозападный кандидат Иван Корчок заручился поддержкой 46,87% избирателей.

После объявления результатов Пеллегрини, пообещал "обеспечить, чтобы Словакия оставалась на стороне мира, а не на стороне войны".

Новоизбранного президента Словакии поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В заметке в соцсети Х политик назвал победу Пеллегрини "убедительной".

"Большая победа для народа и большая победа для защитников мира во всей Европе", — написал Орбан.

Полномочия действующего президента Словакии Зузаны Чапутовой закончатся в июне 2024 года. Она поздравила Пеллегрини с победой и пожелала ему успешного выполнения полномочий, к которым он приступит 15 июня и которые будет выполнять следующие 5 лет.

"После каждых выборов одна часть общества радуется, а другая разочаровывается. Важно, чтобы с момента избрания новый президент действовал так, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим, чтобы радость победы шла рука об руку с чувством служения народу Словакии, и была не только для тех, кто его избрал", — заявила она.

Петер Пеллегрини: что о нем известно

Избранному президенту Словакии 48 лет. За 22 года он прошел путь от должности помощника депутата до главы государства. Почти всю свою профессиональную карьеру он был политиком. Летом 2020 года основал и возглавил партию "Глас", пишет словацкое издание Dennikn.sk.

Пеллегрини подряд занял все три высшие должности в государстве — дважды был председателем Национального совета, один раз был премьер-министром, а теперь станет президентом. Он является коалиционным партнером нынешнего премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который победил на парламентских выборах в октябре 2023 года.

24 января Пеллегрини заявил, что его страна не будет отправлять военную помощь Украине со складов своей армии. 29 февраля он сказал, что Словакия помогает Украине чем может, но надеется на начало "мирных переговоров" с Россией.

13 марта против политики премьера Робера Фицо и в поддержку Украины в Братиславе на протест выходили люди.

19 марта Зузана Чапутова сказала, что предыдущее правительство выступало за поддержку Украины, однако действующая власть во главе с Робертом Фицо воспринимает полномасштабное вторжение России в Украину "по-другому".