У Словаччині на президентських виборах переміг противник допомоги Україні Пеллегріні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан результати виборів у Словаччині назвав "великою перемогою для прихильників миру у всій Європі".

Related video

Спікер парламенту Словаччини і колишній прем'єр країни Петер Пеллегріні здобув перемогу у другому турі президентських виборів, який відбувся у суботу, 6 квітня. За нього проголосувало 53,12% виборців. Про це свідчать результати підрахунку всіх бюлетенів, які опублікувало Словацьке управління статистики.

Конкурент Пеллегріні — колишній очільник МЗС країни і прозахідний кандидат Іван Корчок заручився підтримкою 46,87% виборців.

Після оголошення результатів Пеллегріні, пообіцяв "забезпечити, щоб Словаччина залишалася на боці миру, а не на боці війни".

Новообраного президента Словаччини привітав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У дописі у соцмережі Х політик назвав перемогу Пеллегріні "переконливою".

"Велика перемога для народу і велика перемога для захисників миру в усій Європі", — написав Орбан.

Повноваження чинної президентки Словаччини Зузани Чапутової закінчаться у червні 2024 року. Вона привітала Пеллегріні з перемогою і побажала йому успішного виконання повноважень, до яких він приступить 15 червня і які буде виконувати наступні 5 років.

"Після кожних виборів одна частина суспільства радіє, а інша розчаровується. Важливо, щоб з моменту обрання новий президент діяв так, щоб ніхто не відчував себе переможеним, щоб радість перемоги йшла рука об руку з почуттям служіння народу Словаччини, і була не тільки для тих, хто його обрав", — заявила вона.

Петер Пеллегріні: що про нього відомо

Обраному президенту Словаччини 48 років. За 22 роки він пройшов шлях від посади помічника депутата до глави держави. Майже всю свою професійну кар'єру він був політиком. Влітку 2020 року заснував і очолив партію "Глас", пише словацьке видання Dennikn.sk.

Пеллегріні поспіль обійняв усі три найвищі посади у державі — двічі був головою Національної ради, один раз був прем'єр-міністром, а тепер стане президентом. Він є коаліційним партнером нинішнього прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який переміг на парламентських виборах у жовтні 2023 року.

24 січня Пеллегріні заявив, що його країна не надсилатиме військову допомогу Україні зі складів своєї армії. 29 лютого він сказав, що Словаччина допомагає Україні чим може, але сподівається на початок "мирних переговорів" з Росією.

13 березня проти політики прем'єра Робера Фіцо і на підтримку України у Братиславі на протест виходили люди.

19 березня Зузана Чапутова сказала, що попередній уряд виступав за підтримку Україні, однак чинна влада на чолі з Робертом Фіцо сприймає повномасштабне вторгнення Росії в Україну "по-іншому".